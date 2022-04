Nasdaq Composite : Les Treasuries 10 ans atteignent les 2,75

(BFM Bourse) - Face à l'échauffement chronique des rendements obligataires, catalysé davantage par l'adoption d'un ton résolument plus ferme de la part de la Fed la semaine passée, l'indice Nasdaq Composite, très riche en dossiers de croissance, est sous forte pression. Il a perdu tout au long de la semaine passée 3,86% et s'apprête à ouvrir en territoire rouge ce lundi.

C'est en réalité toute la question de la probabilité d'un soft landing (atterrissage en douceur) qui est posée. "Lors de son discours sur la stabilité des prix, Jerome Powell a reconnu que le contexte actuel ne rendait pas évident un « soft landing » de l'économie", notent les stratégistes de Lazard Frère Gestion dans une note conjoncturelle. "Autrement dit, la Fed pourrait devoir mettre en œuvre un très fort ralentissement de la croissance pour calmer les tensions sur le marché du travail et juguler les pressions inflationnistes, qui continuent de se renforcer."

Face à la probabilités croissante de voir la Fed rehausser de 50 points de base les Fed Funds, les Treasuries 10 ans poursuivait leur raffermissement, à proximité immédiate, désormais, des 2,75.

"Si elles veulent lutter contre l’inflation, les banques centrales seront contraintes de rendre leur politique restrictive mais au risque de provoquer une récession et/ou une crise financière." synthétise Marie-Pierre RIPERT, Responsable des Études Economiques (SMA Gestion). "En pratique, prendront-elles ce risque ou accepteront-elles une inflation plus élevée au risque de perdre leur crédibilité ? A plus moyen terme, le changement de régime d’inflation qui se profile implique que les banques centrales ne pourront plus légitimer des politiques monétaires trop expansionnistes de façon durable."

Au chapitre statistique, seuls les stocks des grossistes américains figuraient à l'agenda vendredi, en hausse de 2,5% en février en rythme mensuel, manquant quelque peu les attentes. A suivre en priorité, à l'agenda ce lundi, le discours de Bowman (membre du Board de la Fed) à 15h30 (Heure de Paris).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, tant que l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine se maintiendra au-dessus des 13 838 points, rien n'est à craindre. Il s'agit d'un seuil technique reconquis aisément, sur combinaison de bougies en "trois soldats qui avancent", du 16 au 18 mars. Un passage sous les 14 445 points est a été validée jeudi signifiant une réintégration d'un trading range au-dessus des 13 330 points. Le tout sur fond de divergence entre cours et volumes. Deux objectifs baissiers CT sont pour l'heure verrouillés: les 13 840 (nous y sommes) et les 13 330 points. Les volumes sont mis sous surveillance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14660.00 points.

