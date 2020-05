Nasdaq Composite : Les signaux baissiers se multiplient

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a perdu 1,55% à 8 863 points mercredi, reculant dans des volumes en vive accélération, sur fond de dur rappel de la réalité par J. Powell.

Le Président de la Fed, lors d'une conférence sur les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, a exclu le passage des taux fédéraux en territoire négatif. En revanche, "Jerome Powell n’en a pas moins montré un soutien sans faille de la réserve fédérale. Il a en effet précisé que ce n’était pas le moment de s’inquiéter de la dette américaine en « temps de guerre » ou encore que l’administration américaine devait dépenser, pour soutenir l’économie, tout ce qui était nécessaire durant la crise." relève Vincent Boy, analyste de marché chez IG France.

Les marchés se sont dès lors crispés davantage. Il faut dire que "Jay" Powell a déclaré que l'économie américaine pourrait connaître une "période prolongée" de croissance faible conjuguée à une stagnation des revenus. S'il estime que la réponse des autorités monétaires et politiques à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus a jusqu'à présent été "particulièrement rapide et forte", la reprise pourrait tout de même "avoir besoin de temps pour trouver sa dynamique (...) et elle sera soumise aux progrès de la lutte contre le virus" a-t-il poursuivi.

Côté statistiques hier, les indices des prix à la production ont manqué (complètement !) les attentes (-1.3% pour avril), selon le Bureau of Labor Statistics. Cette baisse est la plus importante depuis le début de la série statistique, en décembre 2009. Les prix à la production en données finales ont baissé de 0,2% en mars et de 0,6% en février.

Ce jeudi, les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis ont une nouvelle fois constitué une mauvaise surprise, à savoir qu'elles sont ressorties à un niveau encore plus catastrophique qu'anticipé. Sur la semaine du 06 au 12 mai, près de 3 000 000 (2 981 000) nouvelles inscriptions ont été enregistrées, dans un pays qui ne commence qu'à peine à sortir d'un confinement, sortie déjà jugée bien trop précoce et risquée par le Dr Fauci, hier devant les Sénateurs américains. Pour rappel, le taux de chômage a bondi à 14.7% fin mars, et devrait poursuivre son ascension, dans une économie habituée jusque là au plein emploi, en particulier sur les deux dernières années civiles écoulées.

Quant aux prix à l'import, ils ont baissé à un rythme moins fort que ne le laissait augurer le consensus. Les prix à l'importation aux États-Unis ont baissé de 2,6% en avril, a rapporté aujourd'hui le Bureau américain des statistiques du travail, après une baisse de 2,4% en mars. Les deux baisses mensuelles ont été causées par la baisse des prix du carburant. Les prix ​​à l'exportation ont diminué de 3,3% en avril, après avoir diminué de 1,7% le mois précédent.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après un premier constat la semaine passée d'un essoufflement de la participation des opérateurs à la hausse, puis de l'apparition d'une combinaison de bougies en englobante baissière, la puissance des volumes sur la séance corrective de mercredi a achevé de rédiger le message baissier, désormais sous pli, et envoyé ! Le gap haussier du 05 mai, qui était traversant avec le gap baissier du 1er mai, est désormais, avec précision, comblé, et cette structure n'a aucune valeur haussière. Nous envisageons désormais une rupture de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), avant un test de la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Nous surveillons tout particulièrement l'attitude des cours lors des prochaines séances face à cette courbe devenue horizontale, et qui se présente potentiellement comme une ligne de cou (neckline).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 9088.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime