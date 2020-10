Nasdaq Composite : Les records historiques à portée

(BFM Bourse) - Wall Street fête ce jour le “Columbus Day”, l’arrivée de Christophe Colomb sur ses terres en 1492. Les banques sont fermées mais les marchés américains sont ouverts avec en tête de file leurs indices toujours soutenus par les investisseurs en quête de visibilité, d'optimisme, et de soutien de banques centrales.

L’indice Nasdaq avait déjà gagné +4.56% la semaine dernière, tiré par les valeurs technologiques recherchées. Le secteur garde le vent en poupe et l’indice s’oriente déjà vers ses records historiques. L’épisode de panique à la rentrée le 3 septembre semble déjà oublié, date à laquelle l’indice avait perdu presque 5% en une seule journée. Depuis, les 12000 pts semblent à portée.

L’inquiétude autour des élections américaines qui approchent à grand pas est relayée au second plan alors que Donald Trump semble désormais s’engager vers le dialogue pour un plan de relance concluant entre démocrates et républicains.

Les grandes capitalisations GAFAM avaient alors terminé la séance de vendredi en hausse de près de 2% que ce soit Google +1.97%, Apple +1.74%, Facebook +0.26%, Amazon +3.01% et Microsoft +2.48%. Même TESLA fait partie de celles qui soutiennent l’indice Nasdaq en progressant juste avant le weekend de +1.90%.

Peu de données macroéconomiques seront dévoilées ce jour avant l’inflation aux Etats-Unis demain à 14h30. La semaine sera toutefois animée par les premières publications d’entreprises américains au troisième trimestre, probablement un catalyseur pour les marchés en quête d’informations microéconomiques.

Les indices à Wall Street sont attendus en hausse à l’ouverture dans le sillage d’indice européens en modeste progression d’environ +0.9% pour le CAC40 et +0.60% pour l’indice DAX. Le pétrole recule de -1.5% alors que l’euro dollar oscille en ce lundi autour de 1.1800.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L’indice Nasdaq poursuit son ascension et aucun signal baissier n’est à l’horizon avant au moins la rupture de plus bas de la veille. Actuellement, 11300 pts est le niveau sous lequel le l’indice ne devra pas passé sous peine de remettre en cause le mouvement ascendant en place depuis la fin de semaine dernière. Attention toutefois au Timing d’intervention, car l’indice se retrouve déjà proche de ses records historiques et ce, même s’il est plus confortable d’entrer dans le sens de la tendance que de prévoir un retournement.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 12075.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 11300.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

