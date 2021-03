Nasdaq Composite : Les propos de Powell, à fort impact potentiel sur l'indice

(BFM Bourse) - Signalons tout d'abord que la Côte Est des États-Unis est passée à l'Heure d'été ce weekend. Paris n'y passera que dans deux semaines, ce qui signifie que pour deux semaines, les rendez-vous statistiques habituellement attendus à 14h30 sont publiés à 13h30. Wall Street ouvrira ainsi à 14h30, pour les 10 séances à venir.

Vendredi, l'indice Nasdaq Composite se contractait de 0,59% à 13 319 points, toujours sous la pression d'une rotation sectorielle en défaveur des poids lourds du secteur technologique, à mettre en rapport avec le récent frémissement des taux longs américains. A ce titre, J. Powell aura fort à faire mercredi pour rassurer la communauté financière, en donnant des garanties de soutien tout en évaluant au mieux la qualité de la reprise économique, et alors même que la relance budgétaire tout récemment votée est massive. Pour rappel, le plan Biden a une enveloppe de 1 900 Milliards de Dollars, dont une frange significative en helicopter money, à savoir la distribution de chèques directement aux ménages gagnant moins de 75 000$ annuellement.

Le FOMC s'achèvera mercredi, et concernant l'attitude de J. Powell, il s'agira d'une "question de mesure", pour Franck Dixmier (Allianz GI). "Il est fort probable que la Fed indique aux marchés qu'elle ne tolèrerait pas une hausse trop rapide et trop forte des taux et qu'elle dispose de toute la panoplie nécessaire à contrer ces développements, restant ainsi fidèle à sa ligne de conduite, selon laquelle il y a moins de risque à en faire plus qu'à en faire moins."

Dans l'immédiat, les investisseurs viennent de prendre connaissance de l'indice Empire State, indice de confiance dans l'industrie dans la région de NY, à valeur de baromètre pour l'ensemble du pays. L'indicateur est en net hausse à 17.5, bien au-delà des attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé du 19 janvier au 03 mars une figure chartiste très peu avenante. Assimilable à un "épaule, tête, et épaule", ce "pattern" est basé sur une ligne de crête à 13 000 points, dont la confirmation d'une rupture (breakaway), engage désormais l'indice dans une phase décomposable (jambe) de réajustement. Phase très volatile dont la première cible baissière à 12 540 a été atteinte. Alors que les volumes se sont progressivement essoufflés cette semaine, et que l'indice reprend contact avec sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), une reprise de la baisse est envisagée. Nous surveillerons l'attitude des cours à proximité des 13 000 points, et une clôture en deçà ce vendredi viendrait renforcer le sentiment baissier, en transformant désavantageusement la bougie hebdomadaire. Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13730.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

