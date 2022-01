Nasdaq Composite : Les Minutes et le NFP ont bougé les lignes

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite (-0,13% hier et -3,34% mercredi) devrait ouvrir dans le rouge la dernière séance de la semaine, après le rapport NFP (Non Farm Payrolls), point d'orgue statistique ce vendredi. Décortiquons dans un premier temps le contenu déconcertant de ce rapport sur l'emploi américain. Le secteur privé (hors agriculture) a créé en décembre un peu moins de 200 000 postes, loin, très loin des attentes. En revanche, le taux de chômage pour sa part poursuit sa décrue, en passant sous la barre des 4% de la population active.

Sur l'emploi privé, le NFP met en évidence la poursuite de la tendance à la hausse dans les loisirs et l'hôtellerie, dans les services aux professionnels et aux entreprises, dans l'industrie manufacturière, la construction, le transport et les entrepôts logistiques.

La question est désormais celle de l'interprétation qu'en fera le marché en terme de tensions sur le marché de l'emploi. Tensions qui étaient à l'ordre du jour des Minutes publiées plus tôt dans la semaine, justement. Si l'on s'en réfère aux Treasuries à 10 ans, qui viennent de franchir les 1,75, la lecture du NFP est clairement de nature à corroborer le ton hawkish de la Fed.

Le compte-rendu du FOMC des 14 et 15 décembre a révélé la teneur offensive des débats entre ses membres, et force est de constater que l'inflation, les goulots d'étranglement logistique et les tensions sur le marché du travail ont constitué des sujets de crispation majeurs. Et les discussions tendues autour du calendrier de réduction du bilan ont provoqué un échauffement des Treasuries à 10 ans, repère de choix, à fort impact sur les valeurs de croissance actuellement très réactives.

"Les Minutes du FOMC signalent que les banquiers centraux américains réfléchissent d'ores-et-déjà à un dégonflement du bilan de la Fed, sans que cela ne se substitue au cycle de remontée des taux directeurs", pour Christophe MOREL, Chef économiste chez Groupama AM.

Hier peu d'écart à signaler par rapport à leur consensus respectif pour les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage et le déficit mensuel (novembre) de la balance commerciale. En revanche, le PMI services (ISM) est ressorti à 62, loin de la cible (67) et du mois précédent (69,1).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. Une droite oblique (tracé en noir) symbolise parfaitement l'appétit de fond des acheteurs, ainsi que leur mobilisation dans la durée.

A court terme: Le tableau est en revanche plus nuancé à court terme depuis l'englobante baissière du 22 novembre, après inscriptions de sommets historiques. Hier dans des volumes solides, l'indice est venu clôturer sur les points bas exactement, après des pertes continues en cours de séance, laissant pour trace une bougie en marubozu d'école. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu tester une oblique haussière à forte pente (en noir), que nous mettons sous surveillance rapprochée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15900.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime