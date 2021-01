Nasdaq Composite : Les cours respirent, sur des niveaux qui restent stratosphériques

(BFM Bourse) - Proche de ses zéniths, l'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, marque clairement une pause à proximité des 13 000 points, dans un marché gagné par la prudence, alors que début de la campagne de vaccination outre Atlantique ne doit pas occulter une situation sanitaire dramatique. Déjà "pricé" par le marché, le nouveau plan de relance proposé par J. Biden, est d'une ampleur de 1 900 Milliards de dollars, dotations aux collectives incluses. La question des conséquences en terme d'inflation de ce plan (9% du PIB !), tout comme la suite de la pandémie, devraient peser sur le caractère offensif des initiatives, à l'approche de surcroit, du début du bal des résultats annuels de grands groupes américains. Coup d'envoi ce vendredi, avec en particulier JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup.

Le président élu des États-Unis, qui doit prendre mercredi ses fonctions, a dévoilé un package de 1 900 milliards de dollars au total, dont 415 milliards de destinés à renforcer la lutte et la vaccination contre le Covid-19, environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages et 440 milliards en direction des petites entreprises.

Selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, les États-Unis restent à ce jour le pays le plus endeuillé de la planète avec plus de 388 000 morts dû à des formes graves de la Covid-19. Le nombre de nouveaux cas quotidiens détectés dépasse encore allègrement, régulièrement, la barre des 200 000.

Au chapitre statistique, les déceptions sont nombreuses ce vendredi: les ventes au détail, en données corrigées des automobiles, ont lourdement reculé, de 1.4% en décembre en rythme mensuelle, manquant complètement la cible, et les prix producteurs, en ne grappillant que 0.3% sur la même période ont également constitué une déception. Enfin, l'indice manufacturier de la Fed de New York (Indice manufacturier Empire State), s'est contracté à 3.5, contre 4.9 le mois dernier, et un consensus optimiste à 5.7. A suivre le rapport fédéral sur l'industrie (production et taux d'utilisation des capacités de production) à 15h15.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine poursuit son ascension au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), depuis la validation d'un gap traversant le 04 novembre. L'avis de court terme reste positif tant que les cours clôtureront au-dessus de cette courbe de tendance. En cas de clôture à terme, en deçà, une jambe corrective en direction de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), prochain garde-fou sera à prévoir. Voici pour le cadre technique général, qui reste inchangé à ce stade. Dans l'immédiat, une phase de respiration des cours proches des sommets absolus est envisagée. Elle est déjà initiée, et peut se poursuivre autour des 13 000 points.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

