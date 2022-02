Nasdaq Composite : Les actifs à risque sont chahutés

(BFM Bourse) - Le conflit en Ukraine devrait pénaliser tous styles valeurs ce lundi, la préouverture laissant entrevoir un début de séance dans le rouge, dans des proportions équivalentes que ce soit sur le Dow Jones, riche en bancaires et industrielles, le S&P 500, équilibré et élargi, et le Nasdaq Composite, densément représenté en valeurs de croissance, souvent technologiques. Les premières mesures de sanctions laissent entrevoir une poursuite de la hausse des cours du baril, pesant sur la croissance mondiale au pire moment, en pleine phase critique post-crise sanitaire. "Suite à ces différentes annonces durant le weekend, les investisseurs devraient se tourner vers le dollar américain comme valeur d’échange de réserve, mais également vers le cours de l’or" prévient Vincent Boy (IG France). Au détriment, donc, des actifs à risque que constitue les actions, et plus particulièrement les actions du pan "Growth" de la cote.

La question est de savoir dans quelle mesure la Fed optera pour un virage monétaire moins serré. "Pour rappel, la réserve fédérale américaine doit mettre fin au rachat d'actifs début mars, avant de relever ses taux lors du FOMC des 15 et 16 mars. La situation actuelle et notamment la course au dollar, pourrait mettre un stop à ce calendrier pour lui permettre de soutenir le système monétaire. La probabilité d'une hausse de taux de 50 pdb a d'ailleurs fortement baissé durant le weekend, passant de 25% à seulement 5% ce matin" relève M Boy.

Côté statistiques, les principaux chiffres macroéconomiques ont été relégués au second plan vendredi malgré leur caractère satisfaisant, que ce soit pour les prix PCE, les commandes de biens durables et les revenus et dépenses des ménages aux États-Unis. A suivre le PMI de Chicago à 15h45 ce lundi. Cible manquée pour la balance commerciale des biens au mois de janvier, le déficit passant la barre symbolique des 100 Milliards de dollars.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés mercredi: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine." A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14445.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime