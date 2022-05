Nasdaq Composite : Les acheteurs repartent à l'assaut

(BFM Bourse) - Après une nouvelle séance dans le rouge hier, les indices américains pourraient se teinter de vert à l'ouverture. Hier, du coté des valeurs, Apple baissait avec des nouvelles provenant de Foxconn faisant état d’un ralentissement de la demande et de difficultés liées à la chaine d’approvisionnements. Walt Disney pesait aussi sur la tendance tout comme Beyont Meat après des publications décevantes pour les investisseurs. Aujourd'hui les investisseurs surveilleront Tesla et Twitter alors que des rumeurs sur l'annulation ou non du rachat de Twitter par Elon Musk font tanguer les titres concernés en pré ouverture. En effet, selon les mots du milliardaire issus d'un tweet : "L'accord est temporairement suspendu dans l'attente de détails concernant les calculs selon lesquels les faux comptes et les spams représentent effectivement moins de 5% des utilisateurs". Autre facteur à surveiller : le taux à 10 ans américain affiche des premiers signes de détente, ce qui pourrait donner lieu à un rebond sur le compartiment technologique. Enfin il faudra surveiller à 16h00, heure française, la publication du chiffre de la confiance des consommateurs américains.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Avec un excès baissier de court terme, les investisseurs pourraient revenir sur des dossiers clés permettant à l'indice de rebondir en direction des 12 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10860.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime