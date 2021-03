Nasdaq Composite : Les 13 000 une nouvelle fois mis à l'épreuve ?

(BFM Bourse) - Hier les valeurs technologiques américaines ont dans l'ensemble accusé le coup, l'indice Nasdaq Composite, leur reflet le plus fidèle, ayant perdu 1,69% à l'issue d'un séance débutée sur exactement sur les points hauts journaliers et achevée exactement sur les points bas. "Les valeurs technologiques ont chuté dans une reprise du mouvement de rotation sectorielle, les investisseurs se détournant des secteurs ayant « profité » de la pandémie pour porter leur attention sur celles susceptibles de bénéficier de la reprise de l'activité économique," selon la recherche économique et stratégique d'Aurel BCG.

Une rotation sectorielle très directement corrélée au retour du "questionnement" inflationniste, que le Président de la Fed a voulu détendre devant les Sénateurs la semaine dernière, qui entrave la progression de fond de l'indice. D'autant que les dernières publications macroéconomiques en date ont été très satisfaisantes (ISM manufacturier vendredi) et que le plan de relance budgétaire a été adopté ce weekend par la Chambre des Représentants, dans sa tranche haute, soit la proposition initiale formulée par Joe Biden dès son accession à la Maison Blanche, à 1 900 Milliards de Dollars.

"Aux Etats-Unis, l’emprunt à 10 ans s’approche de son niveau d’avant crise. Pour l’instant c’est une normalisation. Mais il pourrait prochainement le dépasser en dépit du discours toujours très accommodant de Jerome Powell." note Emmanuel Auboyneau (Amplegest), qui complète: "Cette évolution des taux doit être surveillée dans les prochains mois. Si elle est ordonnée et s’accompagne d’une amélioration conjoncturelle proportionnelle de début de cycle, elle ne sera pas forcément négative pour les marchés actions. En revanche, si la hausse des taux est trop forte et jugée non maîtrisée, elle pourrait provoquer un repli des indices actions, hormis certains secteurs traditionnellement préservés dans un tel cas de figure."

Côté statistiques, les opérateurs ont pris connaissance il y a quelques minutes des conclusions de la traditionnelle enquête ADP (Automatic Data Processing) sur l'emploi américain, "avant-gouût" de la publication vendredi à 14h30 du rapport NFP (Non Farm Payroll) pour le mois de février. Selon le cabinet en ressources humaines, l'économie américaine serait parvenue à créer 117 000 emplois, manquant complètement la cible (au-delà des 200 000). A suivre l'indicateur d'activité PMI Services (ISM) à 16h00, les stocks de brut à 16h30 ainsi que les Livre Beige de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice Nasdaq Composite est venu de nouveau tester vendredi la solidité d'un plancher de court terme clairement identifiable à 13 000 points. Après une réaction acheteuse de contestation lundi, un nouveau test de ce plancher fragilisé n'est pas exclu d'ici la fin de la semaine. Sa rupture renverrait alors l'indice sur des niveaux inédits depuis la mi-décembre. Nous n'y sommes pas encore.

Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir, d'autant que la structure de la bougie de mardi, par son absence totale d'ombre, a montré un dégonflement très précoce des velléités acheteuses entrevues en début de semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13730.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime