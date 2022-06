Nasdaq Composite : Légère accalmie sur les Trasuries 10 ans

(BFM Bourse) - Non seulement les gains de mercredi, dans la foulée du FOMC, ont été retracés sur gap jeudi, mais ils se sont creusés sur l'indice Nasdaq Composite, qui a perdu 4,08% à 10 646 points. Le reflux depuis le début est violent: -32%. Et ce sous l'effet conjugué des problèmes d'approvisionnement en composants en provenance de Chine, d'une remontée des rendements des obligations d'Etat, d'une politique monétaire immanquablement agressive sur fond d'inflation galopante.

Au chapitre statistique, décidément la semaine est pour le moins compliquée. Tous les indicateurs importants sont ressortis une nouvelle fois en deçà de leurs cibles respectives jeudi, que ce soit pour l'indice manufacturier Philly Fed (-3,3), les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage (+229K) ou les ventes de logements et permis de construire. Le seul avantage relatif que les investisseurs peuvent voir dans cette mauvaise série statistique cette semaine est l'espoir d'une main moins lourde de la Fed dès le prochain FOMC. Cochons dores et déjà la date du 28 juillet. A suivre à 15h15 le rapport fédéral mensuel sur l'industrie (volumes de production et taux d'utilisation des capacités).

A noter une chapitre valeur, une révision à la baisse des prévisions de résultats d'Adobe qui a pourtant publié une hausse du BPA et du CA pour le deuxième trimestre.

Une ouverture en territoire positif est l'option la plus probable ce vendredi à la faveur d'une accalmie sur les Treasuries 10 ans, à proximité immédiate des 3,20%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La matrice de travail reste inchangée, baissière malgré la réaction au demeurant timide hier au regard du reflux initial.

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17.

Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé lundi n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), validée, vient apporter un message baissier clair.

Le niveau de clôture de vendredi par rapport aux points bas hebdomadaires, que nous mettions sous surveillance, apporte une lecture baissière supplémentaire. La très nette divergence cours / volumes est peu avenante depuis le 25 mai, a été suivie par une libération d'énergie vendeuse en sortie par le bas d'un micro-diamant, suivi de la formation de deux gaps baissiers amples, dont le dernier n'a été regagné qu'en partie mercredi 15.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime