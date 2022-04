Nasdaq Composite : Le thermomètre obligataire continue de monter, pression sur les dossiers de croissance

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, après une tentative de rebond avorté hier, devrait ouvrir pour la dernière séance de la semaine dans le rouge, toujours sous la pression des rendements obligataires depuis que la Fed a accru sa pression. C'est en réalité toute la question de la probabilité d'un soft landing (atterrissage en douceur) qui est posée. "Lors de son discours sur la stabilité des prix, Jerome Powell a reconnu que le contexte actuel ne rendait pas évident un « soft landing » de l'économie", notent les stratégistes de Lazard Frère Gestion dans une note conjoncturelle. "Autrement dit, la Fed pourrait devoir mettre en œuvre un très fort ralentissement de la croissance pour calmer les tensions sur le marché du travail et juguler les pressions inflationnistes, qui continuent de se renforcer."

"Le passage d’un régime à forte inflation et forte croissance à un régime à forte inflation mais croissance plus faible impacte bien sûr la performance des différentes classes d’actifs et secteurs. Le potentiel de hausse des marchés d’actions est plus limité globalement et les secteurs défensifs (santé, financières, consommation courante, ...) surperforment les secteurs cycliques", synthétisent Laurent Gonon, Directeur des Gestions et Warin Buntrock, Directeur adjoint des Gestions chez BFT IM. Par comparaison, la sous-performance à court terme des actions de croissance - on l'a parfaitement vu cette semaine -, est spectaculaire. Or l'indice qui nous intéresse ici a un biais statistique Growth, par sa composition et pondération en valeur technologique, très élevé.

Au chapitre statistique jeudi, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis, sont ressorties en contraction nette à 166 000 pour la semaine 13, battant la cible. A suivre en priorité, à l'agenda ce vendredi, les stocks des grossistes américains à 16h00.

Baromètre essentiel pour qui veut travailler l'indice actuellement: les Treasuries 10 ans poursuivaient leur montée en température en dépassant désormais les 2,72.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, tant que l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine se maintiendra au-dessus des 13 838 points, rien n'est à craindre. Il s'agit d'un seuil technique reconquis aisément, sur combinaison de bougies en "trois soldats qui avancent", du 16 au 18 mars. Un passage sous les 14 445 points est a été validée jeudi signifiant une réintégration d'un trading range au-dessus des 13 330 points. Le tout sur fond de divergence entre cours et volumes. Deux objectifs baissiers CT sont pour l'heure verrouillés: les 13 840 et les 13 330 points. Les volumes sont mis sous surveillance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14660.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

