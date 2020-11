Nasdaq Composite : Le scénario d'une contestation de la victoire électorale s'éloigne

(BFM Bourse) - L'ambiance se détend quelque peu sur les marchés actions à mesure que l'éloigne désormais clairement le spectre d'un élection contestée. Nous sommes le 03 novembre et les électeurs qui n'ont pas voté par correspondance sont invités à le faire dans leur bureau de vote. Voilà pour le suffrage universel. Mais ce dernier est indirect, et les "grands" électeurs qui ressortiront gagnants voteront alors pour leur candidat. Et les résultats de chaque Etat, selon le principe du "Winner Takes All", remonteront au niveau fédéral. Le scénario d'une victoire nette de J. Biden semble avoir la faveur des investisseurs.

"L'élection présidentielle américaine cette semaine pourrait accoucher de nombreux scénarios différents pour les actifs risqués." avertit César Perez Ruiz, responsable des investissements et CIO chez Pictet Health Management. John Plassard (Mirabaud) complète: "S'il parait assez évident aujourd'hui que Joe Biden sera le 46ème Président des Etats-Unis, l'affirmer à 100% serait une grave erreur et faire preuve d'une mémoire courte. De nombreuses surprises peuvent effectivement se matérialiser ces prochaines heures. Rappelons ici que de nombreux électeurs qui votent Donald Trump n'avouent à personne leur préférence...". "Il y a exactement 4 ans, de nombreux médias pronostiquaient la victoire de Hillary Clinton à près de 95%. Aujourd'hui, les paris sont plus ou moins les mêmes en faveur de Joe Biden", ajoute M. Plassard.

Le Nasdaq Composite s'est quelque peu rééquilibré lundi (+0,42% à 10 957 points) après une semaine passée compliquée (-5,51%) et un retour brutal sur la moyenne mobile à 20 semaines. Le tout sur fond de déception d'une communauté financière (trop ?) gourmande, avec les copies trimestrielles des GAFA.

Au chapitre statistique hier, la Chine, l'Europe et les Etats-Unis ont rassuré avec les indicateurs d'activité industrielle. En particulier aux Etats-Unis, l'indice PMI ISM manufacturier a explosé les attentes à 59.3, contre 55.4 pour le mois de septembre, et 55.6 attendu... L'Institute for Supply Management a précisé: "L'indice est en hausse de 3,9 points de pourcentage par rapport au chiffre de septembre, il est le plus élevé depuis septembre 2018 (59,3). Ce chiffre indique une expansion de l'économie globale pour le sixième mois consécutif après une contraction en avril, qui a mis fin à une période de 131 mois consécutifs de croissance."

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité les commandes industrielles américaines à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, un peu d'oxygène pourra être apporté à l'occasion d'une tentative de reprise d'appui sur la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Réaction de contestation technique qui pourra même se solder par un recouvrement complet du gap baissier du 28 octobre, dont la borne haute vaut 11 361 points.

Quant à la configuration de fond, elle reste à ce stade inchangée: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars.

Seul un passage franc sous les 10 500 points, viendrait questionner le sens du directionnel de fond. Sous réserve d'une fédération sectorielle au sein de la tech.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10520.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime