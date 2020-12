Nasdaq Composite : Le potentiel se réduit à court terme

(BFM Bourse) - Vendredi comme hier, après une ouverture en baisse, les indices américains et en particulier le Nasdaq, ont effacé leurs pertes, même si on note un certain essoufflement, une hésitation dans cette zone, due notamment à l'actualité économique morose et concernant le vaccin.

Le Nasdaq reste tout de même l'indice le plus fort et à proximité de ses plus hauts annuels et niveaux records, mais le potentiel semble limité à court terme, alors que l'on devrait ouvrir en légère hausse d'après les futures américains.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'indice Nasdaq Composite permet d'identifier une tendance haussière à court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12360.00 points.

En outre, au niveau des indicateurs, le RSI reste bien orienté, au-dessus d'une oblique ascendante, et confirme que la tendance reste positive.

Le potentiel à court terme devient toutefois un peu plus limité, avec les 12800 en ligne de mire à surveiller, proche des plus hauts de la semaine dernière, voire ensuite les 13000 points, zone psychologique.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime