Nasdaq Composite : Le marché se pose enfin quelques questions

(BFM Bourse) - Après un "retracement" intégral effectué à une vitesse folle (24 mars - 05 juin), le Nasdaq Composite est même à parvenu à réaliser une petite extension haussière symbolique, au-dessus, subrepticement, du seuil hautement psychologique des 10 000 points. Et ce avant d'entamer, depuis jeudi 11 juin, une nouvelle phase de marché, qui s'annonce plus technique et volatile, à l'aune de la nervosité suscitée dans les salles des marchés par les derniers chiffres sur la pandémie de Covid-19. Après un plongeon de 5,27% jeudi, l'indice des valeurs technologiques est parvenu à gagner 1,01% vendredi, pour une clôture hebdomadaire à 9 588 points.

Concernant l'épidémie aux Etats-Unis, pour laquelle le Dr Fauci continue ses mises en garde ignorées froidement par la Maison Blanche, l'Université Johns Hopkins, qui fait autorité en matière, recense plus de 2 090 000 cas positifs à ce jour, pour plus de 115 000 morts. Le nombre de nouveaux cas quotidiens continue ponctuellement de faire des bonds vers les 25 000, sans marquer d'essoufflement notable... L'apparition de nouveaux cas, sous forme de petits foyers, en Chine, et le développement de l'épidémie au Brésil sont de nature à inviter à la plus grande prudence.

Côté statistiques vendredi, à signaler une progression au-delà des attentes du sentiment de confiance des consommateurs au sens de l’Université du Michigan, en données préliminaires à 78.9. Dans l'immédiat, les investisseurs viennent de prendre connaissance de l'indice Empire State, indice baromètre qui mesure la confiance des consommateurs (Fed de NY). Il a effectué un bond historique, de -48.5 à -0.2, tout en restant symboliquement en territoire rouge. Demain, l'agenda "macro" se densifiera nettement avec entre autres, les ventes au détail pour le mois passé, et le rapport industrielle (production et taux d'utilisation des capacité).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le test de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) est en passe d'être perdu sur gap ce lundi. Une confirmation par une clôture inférieure significativement au cours d'ouverture viendrait valider pleinement l'entrée dans une phase hautement technique et nerveuse, sous les 10 000 points. Avis négatif à l'échelle de la séance de ce lundi, dans un marché qui a perdu son inconditionnalité à l'achat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime