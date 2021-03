Nasdaq Composite : La volatilité s'installe

(BFM Bourse) - Après une phase de rééquilibrage mercredi après un FOMC jugé rassurant par la communauté financière, l'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a très significativement reculé jeudi, sous l'effet d'un nouvel échauffement des rendements des obligations du Trésor américains à 10 ans. L'indice a perdu plus de 3% à 13 116 points, apesenti par ses poids lourds: Alphabet (-2,62% à 2 036$), Apple (-3,39% à 120,53$), Facebook (-1,90% à 278,60$), Amazon (-3,44% à 3 027$), Netflix (-3,75% à 405,79$), AMD (-5,46% à 78,12$) ou encore Intel (-3,12% à 63,73$).

La puissante Institution monétaire n'a pas touché, mercredi, au loyer de l'argent - c'était acquis - et a révisé ses perspectives économiques. En particulier, sur l'inflation, elle voit les prix progresser de 2% environ sur 2021, 2022 et 2023. En faisant à la fois montre d'optimisme sur le front économique, et en assurant son soutien dans la durée, la Fed a réussi son périlleux numéro d'équilibriste.

Pour le moment, selon les analystes de Financière Arbevel, "la Reserve fédérale a fait le choix de marcher main dans la main avec le Trésor à un moment où il en a le plus besoin. Si Jerome Powell reste vague quant à sa zone de confort sur l'inflation, c'est sans doute pour se laisser de l'espace pour agir en cas de poussée de fièvre." Les experts de la société de gestion y voient une "Fed résolument à l'offensive et qui ne voit dans la hausse des taux actuels que le reflet d'une normalisation de la croissance américaine."

Aurel BCG abonde: "La banque centrale ne « surréagira » pas à une augmentation de l’inflation avec la réouverture de l’économie. Les investisseurs actions peuvent donc compter sur des perspectives de forte croissance, validées par la forte hausse des attentes des membres du FOMC sur 2021 (croissance de 6,5% du PIB, contre + 4,2% attendu en décembre), et le maintien durable de taux directeurs bas, au moins jusqu’à fin 2023 (selon le dot chart)."

Dans l'immédiat, le repli de jeudi, assorti d'une clôture sur les points bas de séance, montre la sensibilité du marché à la question du retour d'un "sentiment" inflationniste. A chaque fois que ce sentiment revient sur le devant de la scène, les actions qui ont le plus grimpé ces dernières années, sont en première ligne pour les tentations de prises de profits. Les valeurs technologiques américaines cochent parfaitement ces cases de valeurs de croissance. Et parmi elles, les poids lourds qui ont tiré le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100 au demeurant, vers les cimes.

Au chapitre statistique hier, les investisseurs ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, en hausse à 770 000 pour la semaine passée. Mais l'écart à la cible est bien plus important pour le Philly Fed (indice manufacturier de la Fed de Philadelphie), qui explose à 51.8, au plus haut dans l'historique dont nous disposons (depuis 21 ans).

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans continueront de constituer un driver important pour l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. A 1,73%, ils sont en très léger reflux.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé du 19 janvier au 03 mars une figure chartiste très peu avenante. Assimilable à un "épaule, tête, et épaule", ce "pattern" est basé sur une ligne de crête à 13 000 points, dont la confirmation d'une rupture (breakaway), engage désormais l'indice dans une phase décomposable (jambe) de réajustement. Phase très volatile dont la première cible baissière à 12 540 a été atteinte. Alors que les volumes se sont progressivement essoufflés depuis le 09/03, et que l'indice reprend contact avec sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), une reprise de la baisse est envisagée. Nous surveillerons l'attitude des cours à proximité des 13 000 points. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13730.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

