Nasdaq Composite : La tech garde le cap

(BFM Bourse) - Grand écart à signaler à Wall Street entre des dossiers industriels, bancaires et Value au sens large, qui sont pénalisés depuis jeudi, et les dossiers de croissance (Growth), principalement technologiques, que rien ne semble arrêter. La perspective d'une politique monétaire accommodante pour encore de nombreux mois, soutient le secteur. Et le scénario qui reste sur la table d'un changement à la tête de la Fed ne viendrait pas contrecarrer la dynamique.

"Les marchés vont [...] suivre de près la nomination du président de la Fed", relève Vincent Boy, analyste de marché pour IG France. "Le choix du président Joe Biden devrait se porter sur l’actuel président Jerome Powell ou Lael Brainard qui est actuellement gouverneur de la Fed. Cette dernière est considérée comme une colombe et sa nomination pourrait permettre de soutenir à nouveau les marchés à court terme."

Cette assurance d'une politique monétaire accommodante est le point clef. Car "si les banques centrales commencent ainsi à resserrer la vis monétaire, il n’en reste pas moins que les conditions de financement restent très accommodantes. Le début de la phase de « tapering » ne signifie pas pour autant que nous sommes entrés dans une phase de relèvement des taux directeurs" observe Thibault Prébay, Directeur général adjoint chez Financière Arbevel.

Aucun chiffre américain d'importance majeure ne figurait à l'agenda vendredi. Pour rappel jeudi, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, est ressorti en forte hausse surprise, à 39.0, battant la cible à plate couture. En revanche, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ont légèrement déçu. Elles auront eu l'avantage de ne pas mettre davantage de pression sur la Fed. A suivre à l'agenda statistique ce lundi, en priorité, l'indice de confiance du consommateur en Zone Euro à 16h00 et les ventes de logements anciens aux États-Unis, à 16h00 également.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir.

Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15420.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime