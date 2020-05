Nasdaq Composite : La sortie de confinement, une équation à inconnues multiples

(BFM Bourse) - Porté par des poids lourds de la tech, et concentrant la majeure partie des valeurs "Stay at Home" en son sein, l'indice Nasdaq Composite est parvenu à clôturer la séance de mercredi dans le vert, en hausse de 0,51% en clôture, à 8 854 points, dans des volumes toutefois encore discrets, avec l'équation complexe, à multiples inconnues, que constitue la sortie de confinement. Les marchés sont désormais concentrés sur la quantification du désastre sur le plan de l'emploi américain. En attendant le rapport fédéral (NFP, Non Farm Payroll) demain, les investisseurs ont eu un avant-goût hier, avec l'enquête du cabinet ADP, et les chiffres, il y a quelques minutes des nouvelles inscriptions aux allocations chômage.

Côté ADP (Automatic Data Processing Inc), la claque, attendue, est forte: sur le mois d'avril, la barre des 20 000 000 de postes détruits est effectivement dépassées selon le cabinet. Verdict demain à 14h30. Nous aurons, outre les chiffres officiels des destructions de postes, le taux de chômage (attendu en explosion à 16% !), et la dynamique des salaires.

Ce jeudi, c'est au tour des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage d'assommer les intervenants. A 3 169 000, ces inscriptions sont certes en repli, mais rappelons qu'il s'agit de nouvelles inscriptions. Concrètement, il s'agit du nombre d'actifs qui ont rempli une demande d'allocation, pour la première fois la semaine passée. Ils viennent donc se cumuler avec les chiffres stratosphériques déjà publiés depuis un mois et demi.

Mercredi, les opérateurs ont pris connaissance de l'ampleur du déficit commercial en données définitives pour le mois de mars, à -44.4 Milliards de dollars, significativement sous les attentes. Le PMI non manufacturier (ISM) est pour sa part ressorti au-dessus des attentes, à 41.8 en avril.

L'augmentation inattendue des exportations chinoises devrait permettre de démarrer la séance dans des dispositions correctes. L'excédent de la balance commerciale d'avril atteint 318 Milliards de dollars.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Revenons sur les deux bémols notables de la séance du 5 mai, valables également pour celle du 6.

1) l'incapacité, en sommet de séance, à dépasser les points hauts de mercredi 29 avril

2) la proximité de la clôture avec les points bas de séance.

Le test de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance de fond de l'indice, est finalement toujours en cours, dans le sens où il n'est pas pleinement validée par les éléments techniques idoines. Attention à une fausse sortie par le haut, et attention par là-même, au phénomène de bull trap; revenons-en à son mécanisme:

Le bull trap (piège à la hausse) est un phénomène classique en finance de marché comportementale: l'acheteur, appâté une première fois, l'est une seconde fois avec le sentiment de faire une affaire encore meilleure avec un point d'entrée jugé bon. Dès lors, la volatilité à la hausse progresse, et l'investisseur est de plus en plus persuadé d'avoir flairé la bonne affaire, sans se poser aucune question sur la justification de la hausse. Si le mouvement haussier ne prend pas corps, le piège se referme.

Seule une progression vigoureuse accompagnée de volumes puissants, avec l'appui de tous les secteurs représentés au sein de l'indice viendrait délivrer un message haussier durable, et donc invalider l'option retenue. Dans l'immédiat, tout retour entre 7 888 points et la borne basse du gap baissier du 10 mars à 8 344 points, même en eaux calmes, est jugée dangereuse. Nous n'en sommes guère loin.

Dans l'immédiat, la séance de vendredi dernier, a causé une clôture hebdomadaire, loin d'être anecdotique, sur les points bas. Et les deux bémols évoqués en préambule de la présente analyse allument le feu orange. Avis neutre proposé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 9088.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7888.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

