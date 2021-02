Nasdaq Composite : La semaine 04 a défini l'ampleur d'une consolidation à venir

(BFM Bourse) - A Wall Street, la frénésie autour de GameStop commençait à sérieusement inquiéter les opérateurs. L'action du distributeur de jeux vidéos qui regagnait près de 80% en matinée à Wall Street, alors que l'annonce jeudi par le spécialiste du trading à zéro commissions Robinhood de sévères restrictions aux transactions sur la valeur avait provoqué un repli de 44%. Le gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission, a fait savoir qu'il étudiait la décision des courtiers en ligne, et allait aussi vérifier si le titre avait fait l'objet d'une forme de manipulation du cours. L'indice Nasdaq Composite perdait vendredi en clôture un terrain similaire en proportion au Dow Jones ou au S&P 500, soit environ 2.00%.

Pour Sebastian Paris Horvitz (LBPAM), "ceci laissera des séquelles et devra non seulement interroger le régulateur mais aussi les acteurs de marché sur certaines stratégies. Plus généralement, est-ce que nous sommes en train d’assister à l’émergence d’une nouvelle classe d’acteurs sur le marché qui pourraient intervenir de manière assez massive et très « disruptive » ? Difficile à dire. Néanmoins, il est clair qu’ils peuvent créer des évolutions très inattendues sur les cours de certains actifs côtés, et pas forcément basées sur la valeur intrinsèque des valeurs sous-jacentes. La résultante peut être, potentiellement, des réactions en chaîne qui augmenteraient la volatilité des marchés."

A suivre ce lundi pour les Etats-Unis le PMI manufacturier ISM, attendu à 60.0. Dépassement de cibles à signaler vendredi outre Atlantique concernant les dépenses et revenus des ménages, le PMI de Chicago et les ventes de logements en cours.

Les opérateurs vont par railleurs progressivement suivre le début des négociations au Congrès sur le nouveau plan de relance proposé initialement à 1 900 Milliards de dollars par Joe Biden. "Dix sénateurs républicains ont proposé en fin de semaine dernière une nouvelle enveloppe de soutien à l'activité de 600 MM$ (incluant chèque de 1000$ conditionné, aides aux chômeurs, plan vaccination)" relève CIC Market Solutions. "Cette proposition constitue une fenêtre d'opportunité pour entamer des négociations car, avec dix sénateurs républicains, la majorité qualifiée à 60 voix sur 100 serait atteinte. Pour autant, les montants employés seraient bien faibles au regard de la proposition initiale et des aspirations des « progressistes » au sein des Démocrates" Les stratégistes de CIC Market Solutions tablent sur une enveloppe de 1 500 Milliards de dollars à l'issue des débats.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La respiration des cours du 08 au 19 janvier sur l'indice Nasdaq Composite, qui a plafonné dans retracement, parfaitement à plat, est désormais terminée. Le gap haussier tracé mercredi 20 janvier, avec extension haussière immédiate, et inscription de nouveaux zéniths, milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité. Concernant le profil graphique de fond. Voici donc pour le cadre de fond, le trend, bien défini, qui reste puissamment haussier.

Néanmoins à très court terme, une nouvelle phase de respiration, s'est dessinée. Phase dont le cadre a été défini en ampleur le corps de la bougie hebdomadaire de la semaine passée. Une prise d'appui sur les 13 000 points est ainsi anticipé, avant reprise des velléités acheteuses dominatrices.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

