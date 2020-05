Nasdaq Composite : La peur de manquer une occasion s'exprime pleinement

(BFM Bourse) - Deux vents contraires soufflent à Wall Street cette semaine: les perspectives, forcément alléchantes du point de vue de l'actionnaire d'une sortie de confinement, et le spectre d'une montée en flèche, de nouveau des tensions commerciales entre Washington et Pékin. Hier l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine parvenait à gagner 1,23% à 8 710 points, dans des volumes toutefois très timides, grâce à une poignées de dossiers dont les Titans Tech.

"La réouverture de certains pays comme les Etats-Unis, qui ont observé un confinement partiel et de court terme, ont un fort risque de seconde vague alors que la perspective du nombre de décès au sein de la première économie mondiale a été doublée", alerte Vincent Boy (IG France). Dans tous les cas, cette perspective, qui ne fait, soyons honnête que renforcer l'effet psychologique FOMO, bien connue en finance comportementale (Fear of Missing Out).

Après des insinuations de plus en plus fermes de l'exécutif fédéral américain sur la provenance du SARS-Cov2 (du laboratoire P4 à Wuhan) - sans apport à ce stade des preuves adéquates ! -, Donald Trump sort de nouveau une de ses cartes maîtresses (toxiques ?): la menace de nouvelles hausses de tarifs douaniers à l'importation de produits chinois en sol américain. C'est donc le spectre d'un nouveau conflit commercial sino-américain qui fait sa sinistre réapparition.

Pire, "Le président américain a également évoqué une autre idée, qui serait dévastatrice pour les marchés financiers et notamment les obligations américaines et le dollar. En effet, il proposait de ne pas rembourser la dette américaine que détient la Chine, alors que cette dernière possède plus de 1,1 trillons de dollars d'obligations du trésor. Cette manœuvre serait extrêmement néfaste pour la confiance dans la dette des Etats-Unis et le dollar américain mais il est peu probable que le président Trump décide d'une telle mesure", a complété l'analyste de marché Vincent Boy (IG).

Hier côté statistiques, les commandes industrielles pour le mois de mars ont chuté (-10.3% en rythme mensuel) encore plus brutalement que ne le laissait augurer le consensus. A suivre l'indice PMI non manufacturier (ISM) à 16h00. Dans l'immédiat, les opérateurs viennent de prendre connaissance de l'ampleur du déficit commercial en données définitives pour le mois de mars, à -44.4 Milliards de dollars, significativement sous les attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le test de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance de fond de l'indice, est toujours en cours. Attention à une fausse sortie par le haut, et attention par là-même, au phénomène de bull trap; revenons-en à son mécanisme:

Le bull trap (piège à la hausse) est un phénomène classique en finance de marché comportementale: l'acheteur, appâté une première fois, l'est une seconde fois avec le sentiment de faire une affaire encore meilleure avec un point d'entrée jugé bon. Dès lors, la volatilité à la hausse progresse, et l'investisseur est de plus en plus persuadé d'avoir flairé la bonne affaire, sans se poser aucune question sur la justification de la hausse. Si le mouvement haussier ne prend pas corps, le piège se referme.

Seule une progression vigoureuse accompagnée de volumes puissants, avec l'appui de tous les secteurs représentés au sein de l'indice viendrait délivrer un message haussier durable, et donc invalider l'option retenue. Dans l'immédiat, tout retour entre 7 888 points et la borne basse du gap baissier du 10 mars à 8 344 points, même en eaux calmes, est jugée dangereuse. Nous n'en sommes guère loin.

Dans l'immédiat, la séance de vendredi, a causé une clôture hebdomadaire, loin d'être anecdotique, sur les points bas. Avis neutre proposé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 9088.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7888.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime