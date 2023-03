Nasdaq Composite : La matrice monétaire est métamorphosée

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

L'indice Nasdaq Composite est parvenu à grappiller 0,45% à 11 188 points mardi, après deux séances de vive correction, dans la foulée de la débâcle de deux établissements bancaires américains de taille intermédiaire.

Pour rappel, Silicon Valley Bank (SVB), un établissement bancaire spécialisé dans le financement d'entreprises technologiques, souffre. Selon Reuters, SVB est le partenaire bancaire de près de la moitié des start-up américaines financées par capital-risque qui ont été cotées en bourse en 2022. Cet établissement a dû en urgence vendre 21 milliards de dollars de titres obligataires, ce qui l'a amené à essuyer une perte de 1,8 milliard de dollars et sa maison-mère, SVB Financial Group, a été contrainte de procéder en urgence à une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars.

Le régulateur a immédiatement réagi en plaçant l'établissement sous son contrôle, et la Fed a précisé qu'elle prêterait les sommes nécessaires aux demandes de retrait de clients d'autres banques, pour écarter le risque de "bank run". Un autre établissement fragilisé, Signature Bank, a été fermé d'office par les autorités de régulation.

Situation qui non seulement a rappelé de très mauvais souvenirs aux opérateurs ayant connu les prémisses de la crise financière de 2008, et qui a chamboulé toute l'approche des salles des marchés concernant les prévisions d'évolution des taux fédéraux, et l'estimation de la valeur des taux terminaux.

"Tout a changé en l’espace de quelques heures" analyse Alexandre Baradez (IG France). "En effet, la faillite d’une seconde banque durant le weekend, puis la saisie d’une troisième par le gouvernement américain, a mené les investisseurs à anticiper seulement une hausse de 25pdb, voire une pause du resserrement de la politique monétaire, avant 50pdb de baisse d’ici septembre."

"En effet, la mise en place immédiate d’un fond de soutien pour assurer tous les dépôts des banques en faillite, ressemble à un nouveau sauvetage des banques et est synonyme d’un pivot réalisé prématurément par la Fed."

Pas de surprise concernant la publication statistique majeure du jour ce mardi, à savoir les IPC (indices des prix à la consommation), pour le mois de février. Les prix ont progressé de 6% en rythme annualisé, pour le panier de produits le plus large. A suivre demain un programme riche sur ce plan avec entre autres, l'indice manufacturier Empire State, les ventes au détail et les prix à la production.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La réintégration d'un vaste range entre 10 250 points et 11 450 points est la nouvelle matrice de travail. La volatilité peut être particulièrement nourrie entre ces deux bornes, le temps que le marché opère des ajustements. Par quatre fois sur les cinq dernières séances, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a clôturé à des niveaux proches de ses points bas de séance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11450.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

