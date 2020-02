Nasdaq Composite : La machine à acheter est grippée, la purge continue

(BFM Bourse) - Alors que les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale se renforcent à mesure que l'épidémie de coronavirus Covid-19 se développe hors du territoire chinois, la prudence redouble sur les marchés d'actions. L'indice Nasdaq Composite (+0,17% à 8 980 points hier) devrait déjà reprendre le chemin de la baisse ce jeudi, hypothéquant davantage les chances de voir une bougie hebdomadaire montrant graphiquement, vendredi soir, une source d'espoir de rebond rapide...

On surveillera tout particulièrement les baromètres emblématiques de l'indice, que sont Apple, Tesla et les principaux acteurs des semi-conducteurs, Intel, Qualcomm, AMD ou Broadcom, pour reprendre les titres sur lesquels nous attirons l'attention depuis le début de la semaine. L'intérêt étant naturellement de se préparer, le moment venu, à un redémarrage de l'indice dans son ensemble, avec un stock picking qui privilégiera justement ces valeurs, dont l'effet Bêta est fort.

Au chapitre statistique (catalyseur peu influent il est vrai depuis le début de la semaine), les opérateurs ont pris connaissance hier des ventes de logements neufs, et des stocks de pétrole, qui ont pourtant largement dépassé les attentes. A suivre les ventes de logements en cours à 16h00.

Dans l'immédiat, aucune surprise particulière concernant les données préliminaires de la dynamique de la croissance au 4ème trimestre (+2.1% en rythme annualisé), et inscriptions hebdomadaires allocations chômage, en légère hausse la semaine passée sans s'éloigner sensiblement de la cible. En revanche, la bonne nouvelle vient des commandes de biens durables en données définitives pour le premier mois de l'année, que les analystes et économistes interrogés imaginaient beaucoup plus faibles.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Alors que la puissance du biais haussier de fond de l'indice phare des valeurs technologiques n'est plus à démontrer (les 10 000 points ne sont pas très loin), une phase de correction se dessine, dans une volatilité accrue. L'ampleur de cette correction ne doit pas être observée en valeur absolue, mais elle devra être relativisée à l'aune des gains initiaux. A ce stade, aucune figure de retournement baissier durable n'est à signaler, et la correction en cours de formation est un épisode parfaitement légitime qui prend place au sein d'un mouvement ascensionnel de grande envergure. La définition de l'amplitude de cette phase corrective n'est probablement pas terminée.

Observons un instant la structure de la bougie tracée, mardi, une bougie d'école en marubozu noir, au corps particulièrement allongé, quasiment sans ombre. Cette mobilisation continue et massive du camp vendeur (voir la progression des volumes) se double d'une configuration en englobante baissière, le corps de la bougie évoquée recouvrant intégralement, et de façon extrêmement net, le corps de la bougie précédente, sans grignoter ne serait-ce qu'en partie l'ample gap de lundi. Mercredi, l'indice est certes parvenu à clôturer dans le vert, mais sans aucune conviction ni preuve technique d'une volonté fédérée de retournement (volumes, ombre haute, localisation des cotations en partie basse du corps de la bougie précédente). La combinaison invite à redoubler de prudence. Avis négatif proposé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 9838.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

