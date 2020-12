Nasdaq Composite : La hausse pourrait reprendre avant la FED

(BFM Bourse) - Sur le front de la pandémie de Coronavirus, les premières doses de vaccin sont en cours d'acheminement, ce qui laisse supposer que cette pandémie sera bientot maitrisée. En effet, selon l'administration américaine, 100 millions de résidents américains pourraient être immunisés durant le premier trimestre de l'année 2021. Cette perspective laisse à penser que la crise sanitaire pourrait appartenir au passé d'ici peu, malgré un manque de recul sur l'efficacité à long terme de ce fameux vaccin. En attendant, les restrictions de circulation restent de mise dans un des pays les plus endeuillés au monde.

En effet, le pays connait actuellement une vague beaucoup plus forte que celle qui avait traversé le pays au printemps. Le nombre d'hospitalisations et près de deux fois supérieurs, et le pays voit le nombre de décès dus à cette maladie avoisiner les 300 000 personnes. Malgré tout, la communication reste rassurante grâce au plan d'aide, même si la situation reste financièrement difficile pour un grand nombre d'américains.

L'indice pourrait être soutenu par la perspective de l'intervention du président de la banque fédérale américaine, même s'il est attendu que l'impact des mesures de confinement pourrait être supérieur à ce qui était initialement attendu, mais cela ne devrait pas inquiéter les investisseurs outre mesure qui attendront dans ce cas des mesures de soutien supplémentaires par rapport à ce qui existe actuellement.

La semaine dernière n'a pas été simple pour les valeurs du Nasdaq suite à de gros dégagement mercredi dernier, mais la semaine qui s'annonce semble placer l'indice des valeurs Technos sous de meilleures auspices. De plus, malgré la consolidation, l'ancienne résistance des 12205 pts n'a pas été cassée à la baisse, cette zone est désormais support de la tendance court terme actuelle. La rupture de ce niveau qui avait permis de nouveaux plus hauts historiques juste avant cette phase de consolidation.

En préouverture, Alexion flambe avec un gain de plus de 30% suite à l'annonce de rachat de la part de AstraZeneca qui est en forte baisse, cette opération semble ne pas trop plaire aux investisseurs qui vendent le titre dans un contexte pourtant favorable au secteur de la santé, avec des titres comme Moderna et Biomarin pharma qui sont aussi en forte hausse juste avant l'ouverture.

Donc malgré les signaux de la semaine dernière, la tendance reste haussière et pourrait continuer à évoluer vers de nouveaux plus hauts significatifs, avec en point de mire une extension de Fibonacci qui fixerait un objectif moyen terme à 13582 pts si de nouveaux plus hauts venaient à etre inscrits. Toutefois, une rupture baissière des 12205 pts pourrait invalider cette anticipation haussière.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12205.00 points.

