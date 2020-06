Nasdaq Composite : La Fed plombe l'ambiance

(BFM Bourse) - Inoxydable. Alors que les indices généralistes ou élargis de la cote américaines (DJI et S&P500) ont amorcé hier une phase de repli, refroidis par le ton et le contenu de la conférence de presse FOMC, le Nasdaq Composite est parvenu à réaliser des gains, certes symboliques mais réels (+0,67%) pour franchir, en données de clôture cette fois, la barre autrement psychologique des 10 000 points. Et ce dans le sillage de la proposition d'un plan de soutien de 10 Milliards de dollars au secteur hautement stratégique des semi-conducteurs. Le plan "Chips for America" (pas encore voté) a pour philosophie générale le retour de la production de semi-conducteurs sur le territoire américain.

Hier à l'issue d'une nouvelle réunion du Comité de politique monétaire de la Fed. J. Powell a fait l'essentiel, en réaffirmant son soutien total à l'économie, quoiqu'il en coûte, tout en rappelant que la reprise sera un "long chemin". L'institution monétaire dirigée par J. Powell a présenté ses nouvelles perspectives pour l'économie américaine. Sur l'année 2020, une chute du PIB de 6.5% est envisagée, avec un rebond puissant en 2021 (+5.0%). Quant au taux de chômage, il est envisagé à 9.3% de la population active à fin décembre.

Les espoirs d'une reprise ultra rapide outre Atlantique, en dépit d'un réputation de résilience de la première économie mondiale, sont clairement refroidies. D'autant que la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis est encore à un stade inquiétant. Selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins, qui fait autorité en la matière, la barre symbolique des 2 000 000 de cas recensés d'infection à SARS-Cov2 est franchie, pour près de 113 000 décès. Le nombre de nouveaux cas quotidiens, statistique essentielle à l'appréciation de l'avancée de l'épidémie, ne faiblit guère et reste ancrée à proximité des 20 000 cas quotidiens.

L'indice est attendu en baisse significative à l'ouverture, dans un climat de retour soudain de l'aversion au risque.

Côté macroéconomie, l'indice des prix à la production est ressorti en mai en baisse de 0.1% en rythme mensuel, conforme aux attentes pour l'assiette excluant l'énergie et l'alimentation. Mais les opérateurs gardent en tête ce même indicateur pour la Chine, publié hier significativement sous les attentes. Sur l'emploi américain, qui avait dérouté les salles des marchés vendredi avec le rapport NFP de mai, les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont ressortie à un niveau proche de la cible à 1 542 000.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, sur des niveaux historiquement hauts, et à proximité du seuil hautement symbolique, car psychologique des 10 000 points, a non seulement retracé 100% de pertes de la crise boursière aiguë de mars, mais est parvenu à dépasser les points hauts du 19 février. Un potentiel correctif existe, dans un premier temps défini par la marge entre les cours et la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), support dynamique précis depuis le 06 avril et la validation d'un îlot de renversement (reversal island). Le cas échéant, le test sera riche d'enseignement.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10021.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime