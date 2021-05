Nasdaq Composite : La Fed ne change pas de cap

(BFM Bourse) - Après la formation d'un harami haussier hier, l'indice Nasdaq Composite est attendu en hausse, sur fond de soulagement après des propos rassurants de cadre de la Fed, qui est venue à la rescousse en jouant le rôle de pompier. Afin de rassurer des investisseurs que les dernières statistiques concernant l'inflation avaient inquiété, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a affirmé que l'institution ne relèverait pas ses taux d'intérêt avant d'avoir observé un dépassement prolongé de son objectif d'inflation, ce qui a favorisé les achats à bon compte à Wall Street.

Les craintes liées à un échauffement trop rapide d'une économie en pleine reprise post-Covid ne sont pas balayés pour autant. Pour rappel mercredi, l'indice des prix à la consommation a bondi de 0.8% en rythme mensuel pour le mois d'avril et de 0.9% corrigés des éléments volatils, selon le Bureau of Labor Statistics. Sur un an, l'indice a augmenté de 4,2% pour les 12 mois se terminant en avril, une augmentation de 2,6% pour la période se terminant en mars. De même, l'indice hors alimentation et énergie a progressé de 3,0% au cours des 12 derniers mois, une augmentation plus importante que l'augmentation de 1,6% sur la période de 12 mois se terminant en mars.

Jeudi, les opérateurs ont pris connaissance de l'indice des prix à la production, qui, hors alimentation et énergie (élément volatils) ont progressé de 0,7% en rythme mensuel en avril, loin de la cible (+0.4%). Un nouveau signal d'échauffement de l'économie qui plaide pour un changement de ton de la Fed, qui réunira le mois prochain son Comité de politique monétaire (FOMC). Une réunion clef à fort enjeu pour les marchés actions pour les mois à venir. Côté emploi, le Département américain du Travail vient de publier les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine 18, à 473 000 nouvelles inscriptions, au plus bas depuis le début de la crise Covid.

A suivre ce vendredi un programme statistique copieux: le rapport mensuel sur l'industrie à 15h15, les stocks des entreprises à 16h00, et l'indice de confiance du consommateur (U-Mich), en données préliminaires, à 16h00 également. Déjà publié une heure avant l'ouverture des débats sur les actions, les ventes au détail (hors automobiles) sont ressorties en baisse de 0.8% en rythme mensuel pour avril, manquant complètement la cible. Les prix à l'import ont pour leur part progressé de 0.7% en rythme mensuel, toujours pour le mois d'avril.

Côté valeurs, Alibaba a perdu 6,28% à 206,08$ jeudi. Le groupe de commerce en ligne a annoncé une perte trimestrielle record, en raison d'une amende infligée par le régulateur chinois pour viol des règles anti-monopole.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'alerte sur bougie en marubozu noir lundi est nette. Bien qu'elle ne remette pas en cause à ce stade la tendance de fond haussière (le trend), cette alerte sonne le début d'une vague de dégagements sous forme d'épisodes baissiers entrecoupés de réactions techniques, sous la moyenne mobile à 100 jours (en orange), courbe de tendance de fond qui est désormais rompue. Un pullback (court rejet graphique) n'est pas exclu à l'échelle de la séance à venir, pour laquelle un avis légèrement positif est émis.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime