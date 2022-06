Nasdaq Composite : La Fed joue sa carte à 75 points

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite (+2,50% hier à 11 099 points) aura dans un premier temps réagi positivement aux annonces de la Fed et de la BCE, qui pour cette dernière convoquait en urgence une réunion extraordinaire de son Conseil des Gouverneurs. La Fed, quant à elle, achevait un traditionnel FOMC à l'issue duquel les Fed Funds ont été relevés de 75 points de base, scénario qui avait été déjà digéré partiellement par le marché, mais qui provoque inévitablement des tensions sur le marché obligataire. Un seul coup d’œil au baromètre des Treasuries 10 ans permet de s'en convaincre. Les rendements des obligations d’État LT américaines se dirigent désormais tranquillement vers les 3,50%. Ce qui pèse déjà sur les actifs les plus sensibles à la question, et en particulier les poids lourds technologiques de croissance...

William Gerlach, Country Manager France chez l'acteur des paiements internationaux, iBanFirst, note qu'il s'agit de "la plus forte augmentation depuis 1994". "Cela traduit un sentiment de panique au sein de la banque centrale alors que l'inflation se rapproche dangereusement du seuil symbolique des 10 % (qui devrait être atteint d'ici quelques mois, selon [iBanFirst])."

Côté chiffres statistiques hier, tout était à côté de la cible hier que ce soit pour la dynamique de la production industrielle en Zone Euro, et pour les Etats-Unis: les ventes au détail (-0,3% en données mensuelles), l'indice manufacturier Empire State qui bascule en territoire négatif, ou les prix à l'import... Et rebelote ce mercredi, avec entre autres réjouissances, l'indice manufacturier Empire State, les inscriptions hebdomadaires (+229K) aux allocations chômage ou encore les mises en chantier de logements & permis de construire. Le seul avantage relatif que les investisseurs peuvent voir dans cette mauvaise série statistique cette semaine est l'espoir d'une main moins lourde de la Fed dès le prochain FOMC. Cochons dores et déjà la date du 28 juillet.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La matrice de travail reste inchangée, baissière malgré la réaction au demeurant timide hier au regard du reflux initial.

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17.

Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé lundi n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), validée, vient apporter un message baissier clair.

Le niveau de clôture de vendredi par rapport aux points bas hebdomadaires, que nous mettions sous surveillance, apporte une lecture baissière supplémentaire. La très nette divergence cours / volumes est peu avenante depuis le 25 mai, a été suivie par une libération d'énergie vendeuse en sortie par le bas d'un micro-diamant, suivi de la formation de deux gaps baissiers amples, dont le dernier n'a été regagné qu'en partie hier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime