Nasdaq Composite : La communication de J Powell devra être ciselée

(BFM Bourse) - Une ouverture en légère hausse, timide, se profile pour l'indice Nasdaq Composite dont la nature même de la composition, riche en dossiers de croissance, rend très sensible à la teneur du discours de la Fed, qui achève ce mercredi d'une nouvelle réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

En sus des décisions proprement dites, et de la conférence de presse, les nouvelles projections économiques de l'Institution seront scrutées, en particulier sur le front de l'inflation, et toute inflexion des éléments de langage pourront le cas échéant avoir des conséquences importantes.

A suivre donc, à 20h00, la décision monétaire proprement dite, l'annonce des taux directeurs, les prévisions économiques actualisées et à 20h30 la conférence de presse.

"On pourrait penser que le retour de la volatilité sur les marchés mondiaux depuis quelques jours poussent la Fed à une communication toujours très mesurée…mais lorsqu’on regarde les anticipations d’inflation à moyen-terme (swap d’inflation 5 ans dans 5 ans) aussi bien pour les Etats-Unis que pour l’Europe, on ne constate qu’une très faible réaction au retour de la volatilité", prévient Alexandre Baradez (IG France), qui synthétise la situation: "les marchés font donc toujours face à plusieurs pressions à court-terme : communication sur le tapering des banques centrales, risque financier lié à Evergrande, problèmes mondiaux d’approvisionnement/tension logistiques, et enfin craintes pour les marges de certaines entreprises liées à la flambée récente des prix de l’énergie."

Sur le dossier Evergrande, dont les craintes d'un effet domino d'une potentielle faillite ont crispé les salles des marchés, si le risque est "sismique", il n'est pas "systémique", au sens de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet Asset Management.

"[La Chine] a accumulé des excédents commerciaux durant de nombreuses années et les réserves de la banque centrale chinoises sont les plus élevées au monde. Les autorités ont les moyens d’organiser une restructuration des acteurs fragiles du secteur et de palier le ralentissement économique par des mesures budgétaires et monétaires énergiques."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine passée, immédiatement suivi d'un gap baissier majeur lundi, complète ce tableau. Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime