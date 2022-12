Nasdaq Composite : La Chine porte les actions

(BFM Bourse) - Les bonnes nouvelles viennent de Chine pour les actions américaines aujourd'hui. Les autorités ont annoncé un nouvel assouplissement des mesures sanitaires. Aucune statistique majeure n'est attendue sur le plan macroéconomique. On surveillera parmi les valeurs Tesla qui affiche une baisse de plus de 60% de son titre pour l'année 2022 et qui vient d'annoncer la suspension de la production de son site de Shanghai, sa plus grande usine au niveau mondial en termes de volumes. Seule autre actualité microéconomique : la publication de Cal-Maine Foods.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une consolidation substantielle, l'indice devrait profiter des bonnes nouvelles venant de Chine ainsi que de la bonne humeur des opérateurs pour reprendre quelques points à la hausse. Attention ce rebond ne devrait être que technique, temporaire et accompagné de faibles volumes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10260.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime