Nasdaq Composite : L'inflation ralentit, mais moins qu'attendu

(BFM Bourse) - Point d'orgue statistique de la semaine, les prix à la consommation aux Etats-Unis viennent d'être publiés, et ils constituent une relative mauvaise surprise dans le sens où les attentes d'un ralentissement marqué de la dynamique de hausse des prix n'ont pas été comblées. Dans le détail, pour le mois d'avril, les prix ont gagné 0.3%, contre 0,2% et 1,2% en avril. Pire, hors alimentation et énergie, les prix ont gagné 0.6%, contre 0.3% le mois précédent. De quoi justifier, donc, une poursuite d'une politique monétaire particulièrement ferme pour les mois à venir. Sur un an, les prix bondissent de 8.3% dans le panier de produits le plus large.

"L’inflation reste très élevée, du fait de la demande qui reste forte pour l’instant, des problèmes liés à la guerre en Ukraine ainsi qu’aux confinements en Chine", note Vincent Boy (IG France). "Ces facteurs pourraient laisser l’inflation très élevée durant les prochains trimestres et devraient conduire à un resserrement monétaire plus important."

Et ce au risque de peser lourdement sur la croissance. La Fed "cherche à réduire l’inflation par le ralentissement de la croissance et donc de la demande, mais étant donné les niveaux de l’inflation, elle va devoir agir de manière plus ferme, ce qui pourrait mener à cette récession et permettrait de fortement réduire l’inflation."

C'est le spectre de la stagflation, qui pèse sur toute la cote, mais tout particulièrement sur les dossiers de croissance (Growth), dont l'indice Nasdaq Composite regorge. Ce dernier vient à la minute même de la publication de l'inflation, de perdre toute l'avance engrangée en données de préouverture.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se alors sont allumés.

L'indice a rompu brutalement jeudi les points bas du 4 mai et donc le seuil des 12 640 points. Il a clôturé une nouvelle fois (5ème fois !) sur ses points bas hebdomadaires. L'accalmie toute relative hier devrait précocement laisser place à une reprise des tensions baissières.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

