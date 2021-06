Nasdaq Composite : L'inflation n'inquiète aucunement à ce stade

(BFM Bourse) - Hier l'indice Nasdaq Composite s'est rapproché de ses récents zéniths, en grimpant de 0,78% à 14 020 points, les investisseurs considérant que les derniers chiffres de l'inflation américaine, publiés une heure avant l'ouverture des marchés actions, ne constituent pas une alerte majeure à même; de la part de la Fed, d'accélérer son processus de normalisation monétaire.

Pourtant, hors éléments jugés volatils (énergie, alimentation, alcool et tabac), les prix ont augmenté en mai en rythme mensuel de 0.7%, au-dessus d'un consensus à +0,5% et un mois d'avril à +0.9%. Soit 5% ramenés en rythme annualisé. Nous pouvons clairement donc parler d'échauffement des prix, sans pouvoir caractériser sa temporalité. La Fed continue d'ailleurs de qualifier de temporaire cette hausse des prix.

La Fed réunira son comité de politique monétaire (FOMC) les 15 et 16 juin prochain.

Les Treasuries à 10 ans (rendement des obligations d'Etat LT) ont connu une séance atypique hier; comme le détail les stratèges d'Aurel BCG, "en débutant la journée à 1,48% et il est monté tranquillement à 1,50% en attendant les chiffres d’inflation. Sur la publication, il a touché un plus haut à 1,53%, avant de rapidement rechuter et passer sous 1,45% !" Une des pistes avancées est que "cette poussée de l’inflation pourrait avoir un impact négatif sur la croissance en pesant sur le pouvoir d’achat des ménages." Ce qui accréditerait la théorie privilégiée du caractère transitoire de l'inflation, et donc d'une absence de menace à ce stade d'un échauffement de l'économie préjudiciable aux valeurs de croissance...

A l'agenda statistique ce vendredi, à suivre en priorité l'indice de confiance de consommateurs (U-Mich), en données préliminaires à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, les oscillations s'organisent entre le gap du 04 mai comblé,dont la borne haute vaut 13 828 points d'une part, et les zéniths d'autre part, à 14 190 points. Avis neutre entre ces deux bande, dont une sortie, par le bas comme par le haut, sera mise sous surveillance. Le trend de fond, haussier, reste inchangé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14190.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime