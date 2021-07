Nasdaq Composite : L'inflation n'enflamme pas les rendements obligataires

(BFM Bourse) - L'épineuse question de l'inflation américaine devrait continuer de (pré)occuper les salles des marchés au coeur de la semaine. Après l'indice des prix à la consommation hier, c'est au tour de l'indice des prix à la production d'exploser les attentes. Avec leur lot de satisfaction sur la dynamique de la reprise, mais aussi leur lot de questionnement sur le calendrier de relèvement des taux fédéraux... Justement, J. Powell, Président de la Fed, passera l'examen de son audition semestrielle devant une commission de Parlementaire de mercredi.

En données corrigées de l'alimentation et de l'énergie (éléments volatils), les prix à la consommation ont progressé en rythme mensuel en juin de 0,9%, très largement au-delà de la cible (+0,4%), confirmant le mouvement de hausse de mai (+0,7%). Les prix à la production pour le mois de juin ont pour leur part gagné 1% en rythme mensuel (contre une cible à +0,6%), selon la dernière publication du Bureau of Labor Statistics.

"Les données sur l'inflation aux Etats-Unis n'ont pas vraiment enchanté les investisseurs", constate Ipek Ozkardeskaya, analyste de SwissQuote. Elles ont en effet "ravivé les inquiétudes quant au fait que la rhétorique de la Fed sur une "inflation transitoire" relève davantage d'un vœu pieux et qu'il faut faire quelque chose avant que les choses n'empirent", poursuit-elle.

Pour autant, le repli spectaculaire du rendement des obligations d'Etat LT (Treasuries à 10 ans) sous les 1.39 devraient permettre aux actifs risqués, et parmi eux les titres de croissance, de faire encore de l’œil aux investisseurs. L'indice Nasdaq Composite (-0,38% à 14 677 points hier) regorge de ce type de dossiers...

Le trend (tendance) de fond de l'indice Nasdaq Composite reste puissamment haussier et il n'est absolument pas question de le mettre en doute ici. Néanmoins à court terme des signes graphiques et techniques laissent augurer la mise en place d'un cadre d'oscillations beaucoup plus nerveuses. La bougie en pendu, au corps rouge tracée mercredi 07/07, a immédiatement été suivie d'une baisse des cours et d'un test, pour l'instant réussi, de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) qui garde une pente haussière encore ferme.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

