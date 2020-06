Nasdaq Composite : L'heure n'est plus au rally, moins d'aveuglement à l'achat

(BFM Bourse) - CAC sous les 5 000, S&P à proximité immédiate des 3 000, idem pour le Dow Jones avec ses 25 000, DAX à proximité des 12 000. La confrontation entre acheteurs et vendeurs fait rage à proximité de niveaux hautement symboliques et psychologiques sur nombre d'indice actions de part et d'autre de l'Atlantique. Le Nasdaq Composite n'y échappe pas, après un reflux net sous les 10 000 points en fin de semaine passée. Nous avons affaire à une psychologie de marché inchangée, à savoir moins inconditionnellement acheteuse, confiante certes dans une reprise rapide sur le secteur technologique, mais avec une certaine anxiété, le regard constamment dirigé vers les statistiques de propagation de la pandémie de Covid-19.

Sur le seul front épidémique aux Etats-Unis, par endroit incontrôlable, les derniers chiffres imposent de la mesure aux projections de reprise rapide de l'économie. Et ce en dépit d'une batterie d'indicateurs avancés encourageants car au-delà des attentes sur les deux dernières semaines. Selon les données de l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, sur le seul territoire américain, près de 2 550 000 cas de positivité au SARS Cov-2 sont recensés, pour plus de 125 000 décès. Le nombre de nouveaux cas quotidiens, après avoir marqué un palier vers les 20 000, a explosé, avec en particulier un pic le 26 juin au-delà des 45 000.

Plus généralement, la conjonction de plusieurs actualités liées au Covid-19, sur les 15 derniers jours, ont progressivement forcé les intervenants à davantage de prudence. Citons notamment la résurgence de nouveaux cas à Pékin, la décision de reconfiner plus de 600 000 Allemands, de nouvelles mesures de restriction de regroupements de personnes à Lisbonne, les risques avec l'arrivée de la mousson, d'un engorgement supplémentaire des infrastructures indiennes, déjà saturées, des records de nouveaux cas quotidiens dans certains Etats du sud des USA (Nevada, Texas, Floride et Arizona).

Côté macroéconomie, la semaine sera dominée par la publication du rapport NFP (Non Farm Pyaroll), très suivi rapport mensuel fédéral sur l'emploi américain. Le rapport sera exceptionnellement publié jeudi, et non pas vendredi, en raison de la fermeture de Wall Street à la veille du jour férié de l'indépendance (4th of July, Independence Day). Les opérateurs auront, comme à chacune de ces occasions, un avant-goût dès mercredi, avec la publication de la traditionnelle enquête du cabinet privé en RH ADP (Automatic Data Processing). Nous ne manquerons naturellement pas d'y revenir en détail. A suivre cette après-midi, les ventes de logements en cours à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nouvelle phase de marché pour l'indice Nasdaq Composite: après la purge, puis l'impressionnant rally de "retracement" intégral, voici une phase plus technique, hachée, faite d'alternance de courts moments d'euphorie et de résurgence de craintes. Il faut dire que les opérateurs, longtemps dopés par le soutien massif et sans faille de la Fed, encore réaffirmé en début de semaine, ne sont plus aveuglés, et donc moins inconditionnellement acheteurs.

Depuis la formation d'un gap baissier sous les 10 000 points (11 juin), suivi d'un test à haut risque sur la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) - test en plusieurs phases, pas encore terminé - la configuration technique, révélatrice de la psychologie de marché, n'est plus celle qui prévalait lors du rally des mois d'avril et de mai.

A savoir: les opérateurs sont moins inconditionnellement acheteurs, et se posent des questions. A ce stade, il est intéressant de comparer la force des volumes de transactions sur deux bougies à l'ampleur de corps comparable: celle de jeudi 11, rouge, et celle de lundi 15, verte. Les volumes ont été clairement plus nourris sur la séance de baisse, la mobilisation étant plus forte et plus longue sur la séance. idem pour deux dernières séances de la semaine passée.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9443.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

