Nasdaq Composite : L'épreuve des PCE est passée

(BFM Bourse) - Pas de mauvaise surprise sur le front statistique ce vendredi, avec les très attendus prix PCE (personal consumptions expenditures index), qui ne se sont pas écartés d'un iota du consensus, contrairement à nombre d'indicateurs macroéconomiques publiés depuis le début de la semaine. Hors alimentation et énergie, les prix publiés par le Bureau of Economic Analysis ont progressé en rythme mensuel en avril de 0.3%, comme au mois de mars, conformément aux attentes. La statistique était nerveusement attendue, tant elle constitue un indice de choix pour la Fed dans la construction de sa politique monétaire. Ouf de soulagement sur les données de préouverture, où le Nasdaq 100 est attendu en hausse de 1,10%. Le déficit moins important que prévu de la balance commerciale des biens, ainsi que les dépenses des ménages au-delà des attentes en avril (+0,9%) devrait ponctuellement apporter de l'oxygène à un marché devenu particulièrement sensible aux publications macroéconomiques. La présence de résistances graphiques importantes (voir plus bas) invite toutefois à garder une posture extrêmement prudente.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se sont alors allumés.

Sous les 12 140 points, une figure intermédiaire entre biseau et triangle, avec entrée par le haut, est peu engageante. Avis négatif émis et maintenu tant que l'indice clôturera sous sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

