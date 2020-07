Nasdaq Composite : L'épidémie accélère, le Nasdaq décélère

(BFM Bourse) - Alors que la pandémie de Covid-19 "accélère", selon les propres termes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le curseur pourrait bien être déplacé vers davantage de prudence ce mercredi. Hier, l'indice Nasdaq Composite, après avoir inscrit formellement un nouveau zénith (le cinquième en cinq séances...) s'est retourné à la baisse, pour clôturer en repli limité, de 0.86%.

La pandémie accélère en réalité en certains points du globe: Inde, Australie, Brésil, et... Etats-Unis, où la situation est encore loin d'être sous contrôle dans un certain nombre d'Etats du Sud. Selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins, dont les travaux font autorité en la matière, la barre des 3 millions de contaminations prouvées est en passe d'être effacée, pour plus de 131 000 décès. Le nombre de nouveaux cas quotidien continue son explosion, désormais autour des 60 000.

Sur le plan macroéconomique, à suivre les stocks de pétrole à 16h30, et les crédits à la consommation à 21h00. Hier, les opérateurs ont pris connaissance des nouvelles offres d'emplois aux Etats-Unis (Job Openings and Labor Turnover Survey), et elles sont au-dessus des attentes. L'US Bureau of Labor Statistics précise: "Les offres d'emploi ont augmenté à 5,4 millions le dernier jour ouvrable de mai. Ces améliorations sur le marché du travail reflètent une reprise limitée de l'activité économique qui avait été réduite en mars et avril en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et des efforts pour la contenir". Des chiffres qui viennent compléter un tableau réjouissant quant à la résilience du marché de l'emploi américain, telle qu'illustré jeudi avec le rapport fédéral NFP de juin.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Avec cinq clôtures consécutives au-dessus du seuil hautement psychologique des 10 000 points, et une moyenne mobile préservée en données de clôture depuis l'enchaînement gap + marubozu du 16 avril, le camp acheteur achève d'exprimer sa détermination, dans un mouvement qui ne s'essouffle que très légèrement. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir, tout à gardant à l'esprit qu'un regain de volatilité ponctuelle sur formation de jambe baissière ce mois-ci peut prendre forme, à terme. La structure de la bougie de mardi en marteau est une première alerte. Elle ne constitue pas une alerte majeure dans l'immédiat au regard du positionnement dudit marteau inversé par rapport à la bougie précédente.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime