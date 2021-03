Nasdaq Composite : L'entrée en phase très volatile est confirmée, 13 000 sous surveillance

(BFM Bourse) - Une légère détente sur le front des rendements obligataires - les Treasuries à 10 ans flirtant tout de même avec les 1.5% - devrait nourrir un rebond du Nasdaq Composite, indice à forte "coloration" technique, qui a subi de plein fouet le retour de la thématique de l'inflation dans les salles des marchés. Lundi, il perdait en clôture 2,41% à 12 609 points, soit 1 566 points de moins qu'au plus haut de la séance du 16 février (sommets historiques).

L'ouverture d'une phase de haute volatilité est confirmée. Les flux et reflux sur les marchés obligataires en constitueront le principal driver. Les récentes déclarations du patron de la Fed la semaine passée (devant le Sénat, puis lors d'une session de questions / réponses organisées par le WSJ) ont été jugées un peu trop attentistes, Jerome Powell se contentant de minimiser les inquiétudes sur une résurgence de l'inflation. "Le discours de Jerome Powell n’a pas réellement réussi à rassurer les investisseurs" et il en faudra davantage de la part de la banque centrale américaine dans les prochains jours pour apaiser le marché, a estimé John Plassard, directeur des investissements chez Mirabaud.

Cette semaine, les marchés seront tout particulièrement attentifs aux ultimes allers et retours (navette législative) entre Chambre des Représentants et Sénat américain pour le plan de relance de 1 900 Milliards de $ de J. Biden. Soit la tranche haute du plan souhaité par le nouveau locataire de la Maison Blanche. Côté statistiques macroéconomiques, peu de chose à ce mettre sous la dent depuis le début de la semaine. Citons tout de même la petite hausse, conforme aux attentes, de l'indice NFIB des petites entreprises américaines, à 95.8. L'agenda s'étoffera demain avec l'indice des prix à la consommation et les stocks de brut.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine trace depuis le 19 janvier une figure chartiste très peu avenante. Assimilable à un "épaule, tête, et épaule", ce "pattern" est basé sur une ligne de crête à 13 000 points, dont la confirmation d'une rupture (breakaway), engage désormais l'indice dans une phase décomposable (jambe) de réajustement. Les premières cibles baissières sont identifiables à 12 540, sur laquelle l'indice s'est appuyée jeudi, puis 12 214, sans que cela ne remette en cause le biais de fond (trend). Le test de la moyenne mobile à 100 jours (en orange) se présente désormais. L'indice était parvenu à venir clôturer au-dessus vendredi, après un passage en deçà en séance. Un pullback sur les 13 000 points est l'option privilégiée ce lundi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 12540.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime