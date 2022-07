Nasdaq Composite : L'emploi américain au microscope

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a gagné 2,28% à 11 621 points hier, dans de meilleurs dispositions ponctuelles depuis la publication des Minutes mercredi. Compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui a laissé la porte ouverte à un relèvement de 50 pdb des Fed Funds, même si un nouveau relèvement d'une ampleur de 75 points de base fin juillet reste possible. Les signaux de tensions sur le marché de l'emploi, en particulier, seront scrutés à 14h30.

Les bonnes dispositions évoquées ne doivent pas occulter la couleur à dominante rouge vif de la toile de fond, sur un indice qui reflue de plus de 25% depuis le début de l'année. "Il est rarissime qu’aucun actif ne soit épargné", notent les stratégistes d'Optigestion. "En général, la baisse des actions s’accompagne, au minimum, d’une bonne tenue des obligations souveraines. Cette fois-ci, la brutale envolée de l’inflation a conduit les taux d’intérêt à la hausse, précipitant les marchés de taux dans la tourmente."

A suivre donc le rapport mensuel fédéral (NFP pour Non Farm Payrolls) pour le mois de juin aux Etats-Unis. L'occasion pour la Fed de jauger les tensions sur le marché de l'emploi et de "probabiliser" plus finement les scénarios d'entrée dans une spirale prix / salaires. Le taux de chômage est attendu stable à 3,6% de la population active, la hausse des salaires à +0,3%, comme en mai, et les créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) à 260 000.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est toujours en phase baissière de fond, traçant un pattern chartiste à ligne de cou oblique, au sein même d'un corridor à biais baissier. La configuration reste lourdement baissière au sein de de canal. Le prochain seuil hautement psychologique est à 10 000 points. Avis neutre dans l'immédiat, à très court terme. La toile de fond du tableau technique reste rouge vif.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11460.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10560.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

