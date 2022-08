Nasdaq Composite : J Powell demeure implacable

(BFM Bourse) - J. Powell a été froid, concis et ferme: la politique monétaire américaine ne connaitra pas, dans l'immédiat en tous cas, d'inflexion. Et l'hypothèse d'un nouveau tour de vis, d'ampleur dès le prochain FOMC, est désormais claire. "Les probabilités de hausses de taux de la Fed pour le FOMC du 20 et 21 septembre ont fortement augmenté en faveur d’une hausse de 75 pdb, alors que les marchés anticipaient jusque-là une hausse de 50 pdb.", note Vincent Boy, pour IG France.

Dans la foulée, les valeurs de croissance, premières victimes d'un réchauffement des marchés obligataires, ont subi des dégagements appuyés. Quelques exemples, parmi les plus emblématiques: Meta Platforms (-4,15% à 161,78$), Amazon (-4,76% à 130,75$), ou encore Microsoft (-3,86% à 268,09$). Le Nasdaq Composite aura perdu vendredi, sur l'ensemble de la séance, près de 4% à 12 141 points. Sur l'ensemble de la semaine, le reflux est très significatif: -4,44%.

Philippe de Gouville, CEO et cofondateur d’Ismo, juge Powell "droit dans ses bottes" et acte que "la Fed va [...] poursuivre sa politique restrictive. Il s’appuie sur le fait qu’historiquement, un relâchement prématuré a toujours eu des conséquences néfastes. Les investisseurs prévoyaient une hausse forte et rapide des taux jusqu’en 2023 et qu’ensuite la Fed commence à relâcher du mou assez rapidement. Selon Powell, il n’en sera rien."

Au chapitre statistique vendredi, à noter la publication d'un premier ralentissement de la hausse des prix outre Altantique. Publié vendredi, l'indice des prix à la consommation core PCE (mesure de prédilection de la Fed) est ressorti en données corrigées des éléments volatils, à +0.1% en juillet, contre un consensus à +0.2% et un mois de juin à +0.6% en rythme mensuel. Sur un an il a progressé de 6,3% en juillet sur un an, marquant un net ralentissement par rapport à juin, où il avait progressé de 6,8%.

Si le programme statistique est quasi désert ce lundi, l'agenda "montera en charge" progressivement jusqu'à vendredi avec en particulier, l'indice confiance des consommateurs (Conference Board) mardi, l'enquête ADP sur l'emploi américain mercredi, le PMI ISM manufacturier jeudi, et le très attendu rapport mensuel fédéral sur l'emploi vendredi. L'occasion de mesurer plus finement des degrés de tensions sur l'emploi, tensions source d'inflation.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Sur marubozu noir, dans de puissants volumes, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a rompu la ligne de cou d'une petite figure en épaule, tête et épaule, qui signe la fin définitive de la jambe haussière amorcée le 17 juin. La préservation de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) sera difficile cette semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13020.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime