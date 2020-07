Nasdaq Composite : Inoxydable

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite devrait débuter la présente semaine comme il a terminé la précédente, à savoir dans de bonnes dispositions, fruit d'une confiance aveugle dans la communauté financière d'assister à une reprise vigoureuse, occultant complètement les signaux d'alertes sur le front épidémique. Le nombre de nouveaux cas détectés outre Atlantique est encore en pleine explosion, avec des occurrences très régulièrement proche des 60 000. Les opérateurs ont accueilli avec ferveur vendredi des annonces "de Gilead concernant les signes positifs de son traitement à base de Remdesivir. Cette information dévoilée vendredi à l’ouverture des marchés américains, couplée à un discours rassurant de Kudlow sur la reprise économique à venir, ont permis aux marchés américains de progresser à nouveau vendredi.", avance Vincent Boy, analyste de marché IG France.

"Bien que l’augmentation du nombre de décès aux Etats-Unis semble garder une progression linéaire, la hausse du nombre d’hospitalisations constatées récemment pourrait conduire à un engorgement des hôpitaux et augmenter les risques de voir le nombre de décès progresser rapidement." alerte l'analyste.

L'indice Nasdaq Composite, qui fait partie des rares élus à avoir dépassé leur niveau d'avant crise boursière, a gagné vendredi 0,66% à 10 617 points, et les données de pré-ouverture laissent entrevoir un début de séance largement dans le vert.

Les investisseurs vont désormais se tourner vers la saison des résultats du deuxième trimestre qui commencera véritablement mardi avec les grandes banques américaines (JP Morgan, Citi et Wells Fargo ouvriront le bal) et devrait être la plus mauvaise depuis la crise financière de 2008, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. Selon les données Refinitiv, les bénéfices des sociétés du S&P-500 devraient avoir chuté de 44,1% au deuxième trimestre.

Au chapitre statistique vendredi, outre Atlantique, les différents indices des prix à la production ont nettement déçu, quelle que soit l'assiette. En particulier, hors alimentation et énergie (éléments juge volatils), les prix à la production de juin ont baissé en rythme mensuel de 0.3%, là où en moyenne, les économistes et analystes interrogés voyaient ces "prix producteurs" grappiller 0.1%. Aucun chiffre statistique majeur ne figure à l'agenda ce lundi, et il faudra attendre demain avec des données d'inflation pour avoir des repères macro à se mettre sous la dent. Pour consulter l'agenda statistique de l'ensemble de la semaine, rendez-vous ici.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Avec sept clôtures consécutives au-dessus du seuil hautement psychologique des 10 000 points, et une moyenne mobile préservée en données de clôture depuis l'enchaînement gap + marubozu du 06 avril, le camp acheteur achève d'exprimer sa détermination, dans un mouvement qui ne s'essouffle que très légèrement.

On gardera à l'esprit qu'un regain de volatilité ponctuelle sur formation de jambe baissière ce mois-ci peut prendre forme, à terme. La structure de la bougie de mardi 07/07 nen marteau est une première alerte*. Elle ne constitue pas une alerte majeure dans l'immédiat au regard du positionnement dudit marteau inversé par rapport à la bougie précédente. Néanmoins, la voie vers un nouveau test de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) est ouverte.

* Ainsi que le doji du 09

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime