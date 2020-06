Nasdaq Composite : Inoxydable

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite est sur un niveau de résistance constitué tout simplement par ses récents sommets historiques. A la situation sanitaire, loin d'être complètement réglée outre Atlantique, vient s'ajouter les tensions diplomatiques entre Washington et Pékin. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine consolidait sous le seuil hautement psychologique des 10 000 points jeudi, au chaud avant la séance dite des 4 sorcières, statistiquement annonciatrice de volatilité.

L'impétueux, imprévisible et colérique Président des Etats-Unis a une nouvelle fois évoqué l'idée pour le moins tranchée de couper, tout simplement (!), toute relation avec la Chine. Alors que le Secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, et le représentant américain au Commerce , Robert Lightizer, se démènent pour "déminer" la situation, les différents tweets de Trump sur le sujet ressemblent davantage à "un message visant à faire oublier les révélations faites par son ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton", pour V. Boy, analyste de marché IG France.

Pour rappel, ces révélations explosives sont contenues dans un livre à paraitre, signé d'un ancien conseiller à la Sécurité nationale, J. Bolton. "Le livre de John Bolton doit sortir le 23 juin malgré les menaces de l'administration américaine à l'encontre de celui-ci et l'extrait publié hier fait également ressortir une information sur le fait que le président américain aurait demandé au président chinois de l'aider à gagner l'élection présidentielle", précise V. Boy.

"Ces révélations mettent à mal la stratégie de Donald Trump de diaboliser le parti chinois et le président Xi Jinping. En revanche, il est peu probable que cela ait un impact important étant donné que John Bolton a refusé de témoigner durant l'impeachment de Donald Trump et a préféré réserver ses informations pour écrire un livre. En effet, même du côté démocrate l'ancien conseiller du président américain ne devrait pas trouver beaucoup de soutien", poursuit l'analyste.

En avant-Bourse en tous les cas, les "futures" sur indice laisse entrevoir une ouverture légèrement en territoire vert.

Rien à se mettre sous la dent côté chiffres ce vendredi, séance qui connaîtra son point d'orgue avec le discours de J Powell, Président de la Fed, à 19h00 (Heure française). Publiées hier, les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine passée (24), ont manqué les attentes en restant au-dessus des 1 500 000. L'indice manufacturier Philly Fed a en revanche a très agréablement surpris en ressortant en forte hausse 27.5, contre -43.1 le mois passé. Enfin, l'indice des indicateurs avancés (Conference Board) est ressorti au-delà des attentes à +2.8%, contre -6.1% le mois passé en données définitives.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nouvelle phase de marché pour l'indice Nasdaq Composite: après la purge, puis l'impressionnant rally de "retracement" intégral, voici une phase plus technique, hachée, faite d'alternance de courts moments d'euphorie et de résurgence de craintes. Il faut dire que les opérateurs, longtemps dopés par le soutien massif et sans faille de la Fed, encore réaffirmé en début de semaine, ne sont plus aveuglés, et donc moins inconditionnellement acheteurs.

Depuis la formation d'un gap baissier sous les 10 000 points, suivi d'un test à haut risque sur la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) - test pas encore terminé - la configuration technique, révélatrice de la psychologie de marché, n'est plus celle qui prévalait lors du rally des mois d'avril et de mai. Les opérateurs sont moins inconditionnellement acheteurs, et se posent des questions. L'alternance de séances d'euphorie et de résurgence de fortes craintes ne sont pas à exclure lors de cette nouvelle phase.

A ce stade, il est intéressant de comparer la force des volumes de transactions sur deux bougies à l'ampleur de corps comparable: celle de jeudi 11, rouge, et celle de lundi 15, verte. Les volumes ont été clairement plus nourris sur la séance de baisse, la mobilisation étant plus forte et plus longue sur la séance.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9500.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime