Nasdaq Composite : Initiatives suspendues au ton du discours de J. Powell

(BFM Bourse) - Initiatives limitées sur les actions composant l'indice Nasdaq Composite, parmi lesquelles une bonne partie des valeurs américaines de croissance, les investisseurs restant suspendus aux annonces, - s'il y en a ! - demain, de la part de J. Powell, qui tiendra discours à l'occasion du symposium de Jackson Hole, rendez-vous informel sous forme de grand-messe des argentiers de la planète. L'indice reste sur des niveaux de fermeté historique, au-dessus de 15 000 points.

"Tous les yeux et les oreilles sont rivés vers le symposium de Jackson Hole, où le patron de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell va parler des plans de la Fed" vendredi, explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote. Alors que les investisseurs attendent des éclaircissements sur l'évolution de la politique monétaire de l'institution, l'homme fort de la Fed "pourrait doucher l'ambiance s'il devait être moins complaisant que prévu" prévient John Plassard, directeur des investissements chez Mirabaud.

Par "doucher l'ambiance", on comprendra provoquer un reflux sur les actions de croissance. Typiquement, au sein de l'indice qui nous intéresse ici, les fameuses FANGAM, acronyme mnémotechnique désignant Facebook, Apple, Netflix, Alphabet, Amazon, Microsoft, auquel on peut ajouter Tesla, dont les valorisations ont porté l'indice à des niveaux jamais visités.

Hier au chapitre macroéconomique, bonne nouvelle concernant la dynamique des commandes biens durables aux États-Unis (hors automobiles) pour le mois de juillet, en hausse mensuelle de 0.7%, au-delà des attentes. Mais c'est surtout du côté de l'emploi que lorgnent les investisseurs, tant sa santé est une des conditions d'une normalisation monétaire progressive. Publiées à l'instant, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont ressorties non loin des attentes, à 353 000 nouvelles inscriptions en semaine 33.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond reste naturellement haussier sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. Cependant, à très court terme, des signaux de divergence entre cours et volumes d'une part, et cours et indice de force relative d'autre part, laissent augurer l'entrée dans une phase de respiration, pouvant prendre la forme d'une courte correction en direction d'une moyenne mobile à 100 jours (en orange) toujours aussi bien orientée. Avis neutre proposé à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

