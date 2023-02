Nasdaq Composite : Harami en croix sur zone de support

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, en l'absence de surprises majeures dans les Minutes de la Fed publiées hier (20h00, Heure de Paris), devrait prendre appui sur une zone de support majeur, à savoir l'ex-borne haute d'un canal horizontal, à 11 450 points. Si le traditionnel compte-rendu de la dernière réunion de la Fed n'a pas apporté d'éléments tranchants, d'autres juges de paix sont attendus pour le reste de la semaine: les premières estimations du PIB américain à 14h30 ce jeudi, et les prix PCE (personal consumption expenditures) demain, mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de l'inflation.

Ce compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la puissante institution monétaire dirigée par J Powell est conformes aux attentes, à savoir celles d'un rapport de force équilibré entre hawkish et dovish, d'une confirmation de la volonté de vouloir lutter contre une inflation chronique. Tout en ayant conscience que dans l'intervalle, entre le FOMC et la publication des Minutes, de nombreuses publications montrant un échauffement de la machine économique américaine se sont multipliées, notamment sur l'emploi.

"Les révisions à la hausse des mois précédents ont montré que l'inflation persiste et ne baisse pas aussi rapidement que la Réserve fédérale (Fed) pourrait l'espérer", notent les stratégistes de Muzinich & Co, pour qui "les partisans du scénario de « l'inflation persistante » ont cité la robustesse du marché du travail, l'assouplissement des conditions financières et le rebond en forme de V de la croissance économique chinoise. Pour étayer la thèse de la persistance de l'inflation, l’autre ensemble de données à être publié était les indices des prix d'achat (IPP) de janvier, qui sont, ensemble, considérés comme un indicateur avancé des futurs prix à la consommation."

Les prévisions solides du poids lourds des cartes graphiques NVIDIA devraient soutenir l'ensemble de la cote technologique.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, après 3 séances de net reflux sur échauffement des rendements obligataires, a rejoint, sur harami en croix, une zone de support intéressante qui comme vu plus haut, correspond à la borne haute d'un ancien range. Une expression acheteuse de réaction est attendue à court terme sur ces niveaux, au sein d'une bande dont l'amplitude aura été défini par les deux séances de fortes hausse au tout début du mois de février.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10250.00 points.

