Nasdaq Composite : Flirte avec les zéniths à la veille de l'issue du FOMC de la Fed

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite, sur fond de sérénité des marchés de taux, flirte avec ses sommets absolus à la veille de l'issue d'une réunion de deux jours du Comité de politique de la Fed.

"Avec un scénario d'inflation bien acheté par les marchés et un emploi encore décevant, il n'y a donc guère de justification pour la Fed de modifier le réglage de sa politique monétaire", anticipe Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income d'AllianzGI.

"Jerome Powell pourrait toutefois infléchir sa communication. Il y a peu, Jerome Powell déclarait « not even thinking about thinking about tapering ». Avec un momentum de croissance qui s'accélère, porteur d'espoir pour l'emploi, et en l'absence de pression des marchés pour réagir face à la hausse de l'inflation, le contexte a clairement changé, et la Fed pourrait annoncer avoir débuté sa réflexion sur une inflexion dans son programme d'achats, sans toutefois s'avancer sur une date."

Verdict demain à 20h00 pour les éléments de politique monétaire (taux, outils, leviers), et à 20h30 pour la conférence de presse.

La "bonne tenue des prix du baril pourrait elle aussi pousser la Fed a changer un peu sa communication sur le caractère uniquement « transitoire » de l’inflation. Le WTI évoluait lundi à son plus haut niveau depuis octobre 2018", nuance Alexandre Baradez (IG France).

"Plusieurs membres du FOMC, sans renoncer au qualificatif « transitoire » de la poussée des prix, ont quand même complété leurs propos ces dernières semaines en indiquant que la Fed disposait des instruments nécessaires si ce n’était pas le cas... "

D'autant que les "prix producteurs", pour le mois de mai, viennent de ressortir très largement au-delà de la cible, quel que soit le panier de produits retenu. En revanche, les ventes au détail (hors automobiles) ont fléchi le mois dernier de 0.7% en rythme mensuel, contre une cible à +0,4%.

A suivre rapport fédéral sur l'industrie (production et taux d'utilisation des capacités de production) à 15h15.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, les oscillations s'organisent entre le gap du 04 mai, comblé, dont la borne haute vaut 13 828 points d'une part, et les zéniths d'autre part, à 14 190 points. Avis neutre entre ces deux bandes, dont une sortie, par le bas comme par le haut, sera mise sous surveillance. Le trend de fond, haussier, reste inchangé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14190.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime