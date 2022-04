Nasdaq Composite : Flambée des prix à la production, contraction de l'appétence au risque

(BFM Bourse) - La publication d'une inflation de base ressortant à un rythme de progression moins fort que prévu aura apporté un soulagement tout relatif sur les marchés. En particulier, l'indice Nasdaq Composite, très densément représenté en valeurs technologiques de croissance et par nature très sensible aux marchés obligataires, a limité son recul à 0,30% hier, à 13 371 points. Dans le détail, l'indice des prix à la consommation, en données core (corrigées de l'alimentation et de l'énergie, données hautement volatiles), gagne 0,3% en mars, d'un mois sur l'autre. Voilà pour l'inflation de base. En revanche, en prenant en compte le panier de produits le plus large, la progression mensuelle est de 1,2% conforme aux attentes. De quoi faire passer les Treasuries 10 ans de 2,85 à 2,75, sans pour autant faire reculer significativement les probabilités de voir la Fed relever ses Fed Funds de 50 points de base dès le prochain FOMC.

"Aux États-Unis, le fait que la Fed soit obligée de s’attaquer au risque d’une inflation galopante a bouleversé la pratique traditionnelle consistant à renflouer les marchés et à voler au secours de l’économie au premier signe de tension", commente Steen Jakobsen, économiste en chef et directeur des investissements chez Saxo Bank. "Pour faire court, la politique monétaire accommodante de la Fed est bien moins efficace aujourd'hui qu’elle ne l’était il y a un an : la Fed doit prendre les devants."

A suivre au chapitre statistique, les stocks américains de brut à 16h30. Dans l'immédiat, les opérateurs viennent de prendre connaissance de l'indice des prix à la production, ressorti très nettement au-delà des attentes pour mars, en données de base ou sous-jacente. D'un mois sur l'autre, les prix à la production ont progressé dans leur assiette la plus large de 1.4%...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le cadre technique de très court terme vient de se réaligner avec le moyen terme dans le rouge, avec dans l'immédiat une zone de travail réintégrée entre 13 330 points et 13 838 points. Une rupture de ce dernier seuil viendrait provoquer un mouvement d'accélération à la vente en direction des 12 640 points. Les volumes sont plus que jamais mis sous surveillance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13838.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12640.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

