Nasdaq Composite : Fin de semaine à dominante rouge

(BFM Bourse) - Le rouge devrait refaire son apparition ce vendredi sur le pan technologique de la cote américaine, les doutes subsistant sur les capacités d'approvisionnement en composants depuis la recrudescence de cas de Covid dans la région de Shenzen, et à mesure que l'espoir, un temps caressé cette semaine, d'une issue diplomatique du conflit en Ukraine s'amenuisait. L'absence de progrès des négociations entre l'Ukraine et la Russie, et au contraire le durcissement des condamnations occidentales à l'encontre de Vladimir Poutine, désormais ouvertement accusé de crimes de guerre par les Etats-Unis, obligent également les investisseurs à tempérer l'optimisme sans doute prématuré manifesté mercredi en particulier. Par ailleurs, le Président américain n'a pas hésité à prévenir la Chine que des sanctions pourraient être prises en cas de soutien de Xi Jinping à la Russie.

Au chapitre statistique hier, les publications étaient concentrées côté américain. Le "Philly Fed", à 27,4 et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 214 000 nouvelles unités, ont tous deux battu les attentes. RAS du côté du rapport mensuel fédéral sur l'industrie, proche du consensus tant sur la dynamique du volume de production que sur le taux d'utilisation des capacités. A suivre les ventes de logements anciens aux États-Unis ainsi que l'indice des indicateurs avancés (Conference Board) à 15h00. A noter que Wall Street ouvrira pour une semaine encore à 14h30 au lieu de 15h30, le temps que Paris passe à l'heure d'été à son tour (le weekend prochain).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés dans nos précédentes analyses techniques et graphique sur l'indice: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine."

A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi 24/02 est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons toutefois négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat. Après une courte phase de rééquilibrage des forces, où les volumes seront mis sous surveillance rapprochée, la formation d'une prochaine jambe baissière est envisagée. Dans l'immédiat, après une courte phase de rééquilibrage périlleux , dans des volumes divergents, le scénario d'une reprise de la baisse sous les 13 330 prend place.

L'analyse des divergences / cours prend tout son sens depuis le début de l'année.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14150.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime