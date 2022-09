Nasdaq Composite : Entrée en courte phase de range ?

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite (+2,14% à 11 791 points hier) est attendu dans le rouge ce jeudi, après le relèvement des prévisions d'inflation de la BCE, qui achevait ce jeudi un nouveau Conseil des Gouverneurs, qui s'est soldé, comme largement anticipé, par un relèvement de 75 points de base des taux directeurs. Le vif échauffement des taux des obligations d'Etat française et allemande fait suite au caractère unanime de la prise de décision et aux annonces complémentaires de C Lagarde, sur la poursuite de la hausse du loyer de l'argent en Zone Euro.

"Le son de cloche est le même de part et d’autre de l’Atlantique : il faut taper fort et à court terme, même s’il faut en passer par une récession, car sinon les coûts à long terme pour l’économie seraient beaucoup trop importants", pour Alexandre BARADEZ (IG France) Les banquiers centraux des économies développées se sont donc accommodés de possibilité d’une récession, ce n’est clairement plus un sujet tabou."

Côté politique monétaire américaine, Mr J. Powell, Président de la Fed, prendra la parole à 15h15 (Heure de Paris) dans le cadre de la conférence monétaire annuelle du CATO Institute (think tank libertarien). L'occasion de prendre une nouvelle fois la température sur le caractère plus ou moins hawkish de la Fed pour les prochains mois, sachant que les Etats-Unis ne sont pas au même stade que la Zone Euro dans la trajectoire inflationniste.

A suivre les stocks de brut à 17h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Sur marubozu noir, dans de puissants volumes, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a rompu la ligne de cou d'une petite figure en épaule, tête et épaule, qui signe la fin définitive de la jambe haussière amorcée le 17 juin. L'indice a rompu sa moyenne mobile à 50 jours (en orange). La dernière fois que cet événement technique s'était produit (08/04), les dégagements s'étaient accélérés: -23% jusqu'au 16 juin, dans une volatilité importante. Dans l'immédiat, un court rééquilibrage des cours avant un potentiel rebond technique de faible ampleur est attendu. Pas de quoi initier des positions acheteuses pour autant.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11990.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11460.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime