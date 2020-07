Nasdaq Composite : Entre craintes sanitaires et espoirs de vaccin

(BFM Bourse) - Occultant les statistiques angoissantes sur la progression de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis notamment, et les tensions diplomatiques croissantes entre Washington et Pékin, en préférant se focaliser sur les progrès dont a fait état la biotech Moderna dans le processus de conception d'un vaccin, les marchés américains ont terminé la séance de mercredi dans le vert. L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a gagné 0,59% à 10 550 points, après un gain de 0,94% la veille. Le contexte de marché reste tendu, avec la situation géopolitique âpre entre Washington et Pékin, et la crise sanitaire loin d'être derrière nous.

Sur le plan géopolitique, Donald Trump a encore accentué mardi la pression sur la Chine, en annonçant la fin du régime économique préférentiel accordé par les Etats-Unis à Hong Kong et en promulguant une loi prévoyant des sanctions contre des responsables hongkongais et chinois. "Aujourd'hui, j'ai signé une loi et un décret pour faire rendre des comptes à la Chine en raison de sa répression de la population de Hong Kong", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Côté sanitaire, l'accélération de la pandémie se poursuit aux Etats-Unis, pays le plus touché avec très régulièrement plus de 60 000 nouveaux cas détectés quotidiennement, et dans d'autres régions du monde, comme en Inde, dans l'Etat du Bihar (nord), qui va reconfiner à partir du 16 juillet ses 125 millions d'habitants, environ 10% de la population totale du sous-continent.

Côté statistiques hier, carton plein outre Atlantique, avec des scores au-delà des attentes pour tous les indicateurs au programme: Indice manufacturier Empire State, prix à l'import, production industrielle, taux d'utilisation des capacités de production et stocks de pétrole. Programme riche ce jeudi, avec déjà trois indicateurs publiés. Les ventes au détail (hors automobiles) pour le mois de juin, ont puissamment rebondi, de +7.3% en rythme mensuel, au-delà des attentes, et l'indice Philly Fed (indice manufacturier de la Fed de Philadelphie) est ressorti également au-dessus des attentes, à 24.1. Peu d'écart au consensus à signaler concernant les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage qui, à 1 300 000 pour la semaine 28, n'ont que très légèrement progressé. A suivre les stocks des grossistes et l'indice NAHB de l'immobilier résidentiel à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous précisons depuis le début de la semaine que la voie vers un nouveau test de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) était ouvert. Entre les prises de profits de lundi, et la première partie de la séance de mardi, c'est chose faite. Et ce avec une précision remarquable, renforçant davantage le caractère de support dynamique graphique de cette courbe de tendance. Avis négatif cependant à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

