Nasdaq Composite : Encore de l'oxygène sur les cimes ?

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite aura finalement digéré avec un facilité déconcertante la fin du bal des trimestriels, avec des déceptions toutes relatives - les consensus sont gourmands - d'Apple et et d'Amazon, ainsi que les derniers chiffres sur l'inflation, qui ont clairement contribué à faire bondir les probabilités d'un premier tour de vis monétaire par action directe sur les taux, dès le mois de juillet. Vendredi, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine gagnait 1% à 15 860 points, revenant non loin de ses sommets historiques tout récents, à 16 053 points.

Au chapitre statistique vendredi, cible dépassée pour les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) en septembre, tandis que l'indice de confiance du consommateurs (U-Mich) en données préliminaires pour le mois en cours, a reflué à 66,8, contre 71,7 en octobre. La semaine qui s'ouvre sera copieuse sur ce plan avec entre autres réjouissances les ventes au détail demain, et le Philly Fed jeudi. Mais avant tout, dès ce lundi, l'indice manufacturier de la Fed de NY (indice dit Empire State) a battu les attentes en bondissant à 30,9, contre 19,8 le mois dernier.

Les opérateurs seront par ailleurs particulièrement attentifs à 'la rencontre entre le président chinois et son homologue Américain Joe Biden", pour Vincent Boy. "Ces derniers doivent se rencontrer, virtuellement, mardi matin et devraient aborder de nombreux sujets. Le président chinois pourrait notamment insister sur le cas de Taïwan, soutenu par les États-Unis alors que la Chine maintient son discours de contrôle sur l’archipel."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir.

Avis positif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15420.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime