Nasdaq Composite : En situation technique confortable sous les zéniths

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, pénalisé en tout début de semaine au jeu de la violente rotation sectorielle imposée par l'actualité vaccinale, a repris de l'allant mercredi, en progressant de 2.01% à 11 786 points, grâce à la bonne réaction des GAFA, dont l'aiguille de boussole haussière a été secouée brièvement lundi, avant de retrouver facilement son nord... Après une séance de respiration jeudi, l'heure est déjà la réouverture de la chasse.

Pour autant, la digestion de nouvelles enthousiasmantes sur des avancées dans la recherche d'un vaccin anti-Covid ne doit pas faire oublier que les Etats-Unis restent à ce jour le pays le plus endeuillé de la planète, et que les nouvelles contaminations continuent d'y flamber. Bref, si les investisseurs ont accueilli avec enthousiasme la perspective de voir un premier vaccin autorisé peut-être même dès la fin de l'année, et l'idée que l'arsenal thérapeutique va graduellement se renforcer avec de prochains résultats sur le projet de Moderna entre autres, ils réalisent aussi qu'à ce stade rien n'est joué alors que les dégâts de la pandémie ne cessent de s'étendre.

Nous entrons donc clairement, sur le Nasdaq Composite, dans une phase de consolidation au chaud sous les sommets absolus, pour les prochaines semaines, zéniths dont seul un dépassement avec fédération de l'ensemble des secteurs de la tech viendrait relancer directement le mouvement de fond, à l'achat.

Dans l'immédiat, au chapitre macroéconomique, la seconde partie de la semaine est bien plus dense et riche sur ce point que la première. Hier côté américain, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine du 02 au 08 novembre, à 709 000, ont légèrement battu les attentes médianes des analystes et économistes interrogés. Par ailleurs, les chiffres de l'inflation au sens des différents indices des prix à la consommation, sont ressortis sous les attentes pour le mois d'octobre, parfaitement nuls et ce quel que soit le panier de produits retenu. Déception franche pour les stocks de brut qui ont progressé de 4.3 Millions de barils la semaine passée, alors que le consensus laissait augurer une contraction de 2 Millions.

Dans l'immédiat, deux chiffres à retenir ce matin pour la Zone Euro. Tout d'abord la nouvelle estimation du PIB pour le troisième trimestre, légèrement en deçà des toutes premières estimations, à +12,6% d'une trimestre sur l'autre, selon les données EUROSTAT. Et la progression du solde excédentaire de la balance commerciale en septembre, à +24.0 Milliards d'euros. Côté américain, score au-delà des attentes pour l'indice des prix à la production pour le mois d'octobre, en progression mensuelle de 0.3% en rythme mensuel, pour l'assiette de produit la plus large. A suivre l'indice de confiance du consommateur (U-Mich), en données préliminaires à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre général de la configuration: depuis la formation d'un double creux de retournement au coeur du mois de mars, consécutive à un mouvement de purge, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine inscrit facilement, régulièrement, de nouveaux points hauts, affichant une résilience spectaculaire. Les consolidations sont courtes et sans "retracement" majeur. Du moins au regard de l'avancée initiale depuis le 24 mars.

A court terme: l'isolation par un jeu de gaps de 5 séances du 28 novembre au 03 novembre, suivie d'un extension et d'un gap commun non recouvert a ramené l'indice dans de bonnes dispositions à proximité des zéniths, qui ont d'ailleurs été touchés lundi 09 à l'ouverture.

A très court terme: la structure en engobante baissière tracée mardi invite à anticiper un reflux des cours jusqu'au coeur de la semaine. A l'échelle de la seule séance à venir, une légère hausse est envisagée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 11287.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime