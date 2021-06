Nasdaq Composite : En lévitation avant les chiffres de l'inflation demain

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite est parvenu à grappiller 0,31% à 13 924 points hier, non loin de ses sommets historiques, dans un marché qui va rester toutefois particulièrement attentif aux prochaines publications permettant de mesurer le degré de (sur)échauffement de l'économie américaine. Et justement, demain, 14h30 (Heure de Paris), le Département américain du Travail publiera un indicateur majeur (car à fort impact potentiel): la variation des prix à la consommation, corriges ou non des éléments volatils. Deux chiffres qui viendront étayer davantage la réflexion de la Fed pour la construction de sa politique monétaire dans les mois à venir.

"Cette donnée est très suivie par les investisseurs car elle traduit de la hausse généralisée des prix et permet, en temps normal, à la réserve fédérale d’ajuster sa politique monétaire. Dans le cas d’une inflation grandissante, la Fed devrait durcir sa politique monétaire et réduire les rachats d’actifs mensuels (actuellement 120Mds$) puis relever progressivement son taux principal, ce qui déplairait fortement aux investisseurs" analyse Vincent Boy (IG France).

La Fed réunit les 15 et 16 juin prochains soin Comité de politique monétaire. Toute inflexion, dans les outils ou la communication employés, vers davantage de fermeté monétaire, viendrait immanquablement peser sur les marchés d'actions, et en leur sein, sur les titres ayant le plus grimpé ces dernières années. Ces fameuses valeurs de croissance, dont le secteur technologique regorge...

"Malgré cette menace face à l’inflation, la Fed conserve sa politique monétaire ultra accommodante et se justifie en précisant que la hausse des prix ne sera que temporaire mais également que le marché de l’emploi reste sous pression. Les investisseurs se sont d’ailleurs satisfaits de la publication des NFP (créations d’emplois non agricoles) vendredi dernier, en dessous du consensus, car cela permet une nouvelle fois à la Fed de justifier la poursuite de cette politique ultra accommodante", a poursuivi Mr Boy.

A l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité outre Atlantique les stocks des grossistes à 16h00 et les stocks de pétrole à 16h30. Autant d'indicateurs permettant de jauger du degré d'échauffement de l'économie en pleine reprise post Covid. RAS hier du côté de la balance commerciale américaine, parfaitement en ligne avec les attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le gap baissier du 04 mai, qui commençait à constituer un niveau de résistance sur l'indice a été comblé enfin, sans retournement en cours de séance. Avis positif dans une bande comprise entre la borne haute de cet ancien gap et les sommets absolus à 14 190 points, avant la publication très attendue jeudi des différents indices des prix à la consommation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 13330.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime