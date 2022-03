Nasdaq Composite : En équilibre périlleux sur une zone technique clef

(BFM Bourse) - Une séance de transition se profile entre deux mouvements dictés par la peur, sur le Nasdaq Composite, attendu proche de l'équilibre à l'ouverture, alors que le conflit russo-ukrainien (ou plutôt l'invasion de l'Ukraine par la Russie) continue de peser sur le moral des opérateurs, à 9 jours de l'issue d'un nouveau Comité de politique monétaire de la Fed. D'autant que le marché du travail reste particulièrement tendu, et que les tensions inflationnistes ne sont évidemment pas soulagées par la guerre aux confins de l'Europe. Le WTI cotait il y a quelques heures encore 125$ le baril...

"Ce conflit dramatique intervient dans un contexte de marchés baissiers marqué par de fortes tensions inflationnistes actant plusieurs hausses de taux en 2022", pour Thibault Prébay, Directeur général adjoint chez Financière Arbevel ."Les dernières semaines ont également vu les investisseurs engager un début de rotation sectorielle marquée par la baisse de certaines catégories de valeurs (technologiques notamment) au détriment de valeurs décotées moins sensibles à la remontée prévisible des taux. Si la crise actuelle va alimenter l’accélération de l’inflation avec l’envolée des prix de l’énergie et des matières premières agricoles exportées par la Russie (gaz, pétrole, blé etc.), les grandes banques centrales (Fed et BCE) vont être contraintes de moduler leurs plans."

M Prebay voit "une hausse de taux de 25 points de base de la Fed en mars (et non pas 50 points de base comme envisagé auparavant). "[Ce qui] semble désormais le scenario central, suivi par 3 où 4 autres hausses en 2022 selon nous (et non plus 7 ou 8 comme certaines banques l’envisageaient). Ce changement de cap des banques centrales pourrait alors profiter aux valeurs technologiques ainsi qu’aux valeurs vertes."

Au chapitre statistique vendredi, le rapport NFP (Non Farm Payrolls), rapport mensuel fédéral sur l'emploi a mis en évidence la poursuite des tensions sur le marché de l'emploi, que nous évoquions en préambule. Avec des créations de postes très supérieures aux attentes (+678 000 dans le secteur privé non agricole) ainsi qu'une contraction plus forte encore qu'anticipé du taux de chômage, à 3,8% de la population active.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Voici pour rappel, un certain nombre d'éléments clefs présentés mercredi dernier: "Une congestion est attendue entre les 13 330 points et les 14 445 points, soit une bande large où peut s'exprimer la nervosité des opérateurs. En cas de sortie par le bas, surtout dans des volumes épais, la situation technique devient problématique. La semaine 07 était à ce titre à très fort enjeu technique. Le niveau de clôture hebdomadaire, d'importance, est pratiquement sur les plus bas de la semaine."

A l'aune de la vigueur de la rupture de ce seuil les 13 330 points sont basculés en résistance majeure, et ce même si l'indice est venu terminer la séance de jeudi au-dessus. Les conditions techniques de la rupture sont en effet éloquentes: englobante baissière doublée d'un marubozu noir d'école. La mobilisation vendeuse aura duré toute la séance.

La mobilisation acheteuse tout au long de la séance jeudi est impressionnante et valide davantage l'entrée dans une phase de grande volatilité. Nous restons toutefois négatif sous les 13 330 points dans l'immédiat. Après une courte phase de rééquilibrage des forces, où les volumes seront mis sous surveillance rapprochée, la formation d'une prochaine jambe baissière est envisagée. Dans l'immédiat, après une courte phase de rééquilibrage périlleux , dans des volumes divergents, le scénario d'une reprise de la baisse sous les 13 330 prend place. Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14150.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12640.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

