Nasdaq Composite : En apesanteur

(BFM Bourse) - Digérés les résultats trimestriels d'Apple et d'Amazon, qui n'ont pas atteint les cibles gourmandes des investisseurs ! Le Nasdaq Composite est déjà parti en quête de nouveaux sommets historiques. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a gagné 0,63% à 15 595 points lundi, dans des volumes étoffés. Les initiatives devraient se calmer significativement ce mardi, dans l'attente de l'issue d'une réunion de la Fed.

La Fed achèvera en effet demain une réunion de son Comité de politique monétaire. Selon les prévisionnistes d'iBanFirst, "à partir de mi-novembre ou au plus tard début décembre, le volume des rachats d'actifs devrait diminuer chaque mois de 15 milliards de dollars. Ainsi, en décembre, il ne pourrait être que de 105 milliards de dollars, puis baisser à 90 milliards de dollars en janvier etc…A ce rythme, la banque centrale ne devrait plus effectuer de rachats d'actifs dès juin 2022. Cela lui permettra ensuite de remonter le taux directeur, actuellement situé entre 0% et 0,25%, si la situation économique l'exige, particulièrement si les pressions inflationnistes persistent. Le marché des changes anticipe à ce stade une première hausse du taux directeur en septembre 2022."

"Le président de la Fed devrait annoncer le début de la réduction, graduelle, du rachat d'actifs avant la fin de l'année et cela, pendant 6 à 8 mois. Cette annonce étant bien anticipée par les investisseurs, ces derniers seront davantage attentifs au calendrier concernant les réductions, mais surtout aux anticipations des membres du FOMC sur une première hausse de taux." complète Vincent Boy (IG France).

Aucun chiffre statistique d'importance majeure ne figure à l'agenda ce mardi côté américain. Hier, le baromètre d'activité PMI industriel ISM aux États-Unis, qui a très légèrement décru, à 60,8, tout en battant la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs est toujours dans la situation paradoxale suivante: celle d'une proximité forte avec ses sommets historiques, sans pour autant proposer de point d'entrée valide, à mesure que les probabilités de progression de la nervosité traduite en volatilité augmentent. La configuration est de cette nature depuis la formation d'une configuration de bougies en "trois corbeaux noirs" sur les trois dernières séances du mois de septembre. Les trois soldats blancs que nous surveillions n'ont pas été validés lundi, la troisième bougie de la combinaison ayant la forme d'un pendu.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15420.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

